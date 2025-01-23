حماس تسلم أسماء 4 محتجزين إسرائيليين ستطلق سراحهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 08:39 مساءً - أعلنت حركة حــماس، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها ستسلم غدا أسماء 4 محتجزين إسرائيليين ستطلق سراحهم في الدفعة التالية.

وبالأمس الأربعاء، نقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤولين قولهم: إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدأ خلال أيام محادثات مع الأطراف في المنطقة بشأن المرحلة الثانية للاتفاق.

بدء المرحلة الثانية من المفاوضات

كما نقل عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن تل أبيب ستطالب خلال المفاوضات بعدم بقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السلطة بغزة وبأن تحكم القطاع جهة أخرى.

صحيفة أمريكية: ظهور حماس فاجأ إسرائيل والحركة ما تزال تحكم غزة

وفي وقت سابق ذكرت القناة 12 العبرية في تقرير لها، أن أعضاء بالكنيست الإسرائيلي طالبوا بجلسة طارئة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار في أقرب وقت.

مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل

ويأتي ذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ وبدء عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل يوم الأحد الماضي.

وأطلقت حماس سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إفراج جيش الاحتلال عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.

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