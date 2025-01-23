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أوكرانيا ترد على مطالب وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تنازلات لروسيا - أخبار كلمتك

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أوكرانيا ترد على مطالب وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تنازلات لروسيا - أخبار كلمتك

أوكرانيا ترد على مطالب وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تنازلات لروسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 09:15 مساءً - قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بشأن ضرورة قيام كييف بتنازلات إقليمية لإنهاء الأزمة:" “دعونا ننتظر الاتصالات الرسمية”.

مطالب أمريكية لأوكرانيا بتقديم تنازلات لصالح روسيا 

 

ومن جانبه ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي: "دعونا ننتظر الاتصالات الرسمية بين الجانبين الأوكراني والأمريكي، وخلال هذه الاتصالات، ستكون هناك فرصة لمناقشة جميع المعايير والنهج والتفاصيل الرئيسية التي ترغبون في سماعها".

جهود أمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا 


وأضاف أن “الاستعدادات تجري حاليا لزيارة المبعوث الخاص كيث كيلوغ إلى أوكرانيا”.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق، موقف بلاده بشأن الأزمة الأوكرانية، قائلا إن "كييف لن تكون قادرة أبدا على العودة إلى حدود عام 1991، لكن روسيا لن تكون قادرة على ضم أوكرانيا بأكملها".

وأوضح أن "التنازلات من كلا الجانبين ستكون ضرورية لإنهاء الصراع، كما ستبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها للسعي إلى حل نهائي، لكن هذا سيتطلب دبلوماسية معقدة ومكثفة".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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