الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع كرواتيا وتوفير العمالة الماهرة للعمل هناك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 04:26 مساءً - أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطلعه لاستقبال رئيس وزراء كرواتيا أثناء زيارته لمصر المقرر لها يوم 18 فبراير المقبل، مؤكدا على عمق العلاقات بين الجانبين، وأن مصر تتطلع لدعم العلاقات بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بما يتوافق مع العلاقات السياسية القوية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الخميس، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، بحضور السفير محمد نجم سفير مصر لدى سويسرا، وذلك أثناء حضور مدبولي فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار مدبولي إلى إنشاء مصر خط الرورو مؤخراً مع إيطاليا وتطلع مصر لإنشاء خط مماثل مع كرواتيا، مؤكدا استعداد مصر لتوفير العمالة الماهرة للعمل في السوق الكرواتي بالإضافة إلى دعم التعاون في قطاع البترول.

وأكد رئيس الوزراء، تطلع مصر لدعم كرواتيا لتوثيق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي على ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين البلدين.. مستعرضاً جهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة بالشراكة مع قطر وأمريكا والعمل على تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله وتقديم الدعم الإنساني للقطاع والعمل على إعادة إعماره.

وفي بداية اللقاء، طلب أندريه بلينكوفيتش، نقل تحياته للرئيس السيسي.. معربا عن تطلعه لزيارة مصر خلال شهر فبراير المقبل لمتابعة كافة مقترحات التعاون بين البلدين.. مؤكدا أنه سيصطحب معه عددا من رجال الأعمال لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد رئيس وزراء كرواتيا أن انتماء الدولتين لمنطقة البحر المتوسط يجعل هناك العديد من القضايا والمصالح المشتركة التي يمكن العمل على تحقيقها لاسيما الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال أندريه بلينكوفيتش: إن أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط يُعد أمرا مهما لأمن واستقرار أوروبا خاصة على ضوء قضية الهجرة غير الشرعية.. مؤكداً استعداد كرواتيا لتعزيز التعاون مع مصر في مجال استقدام العمالة الماهرة مع ضرورة وضع إطار رسمي لتنظيم هذا الملف لاسيما مع وجود احتياج بلاده للعمالة الماهرة.