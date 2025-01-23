الرياضة - 04:26 - الرئيس الصومالي: الدعم المصري يعزز قدرة صمودنا في مواجهة التحديات ويحقق طموحات شعبنا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 04:26 مساءً - قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود: إن العلاقات بين مصر والصومال عميقة على مدار التاريخ وتعتمد على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن الاتفاقات التي تم توقيعها في القاهرة تعكس الأسس الراسخة للتعاون مع مصر.

وأضاف الرئيس الصومالي، خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أننا فخورون بتعزيز التعاون مع مصر في المجالات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية.

وأوضح الرئيس الصومالي، أن ترفيع العلاقات مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية اتفاق محوري، مبينا: اتفاق ترفيع العلاقات مع مصر يعكس إصرارا مشتركا على مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن.

وذكر الرئيس الصومالي، أن الدعم المصري يعزز قدرة صمود الصومال في مواجهة التحديات ويحقق طموحات شعبنا، لافتا إلى أننا ملتزمون بتقوية الروابط مع مصر في السنوات المقبلة.