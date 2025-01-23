الإصلاح يرد على عيدروس الزبيدي ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

استغرب الناطق الرسمي باسم التجمع اليمني للإصلاح نائب رئيس الدائرة الإعلامية، عدنان العديني، من التصريحات الصادرة عن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، بحق الإصلاح، وقال إنها غير مبررة.

واعتبر العديني أن تصريحات الزبيدي مستغربة باستدعاء مفردة الإرهاب، التي ذهب ضحيتها عدد من قيادات الإصلاح وأنصاره (تحديداً في مدينة عدن!) واعتسافها في سياقات خاطئة، يشير إلى حالة انفصام سياسي.

وأكد ناطق الإصلاح، في تدوينة على منصة "إكس" اليوم الخميس، أن التهم مردودة على صاحبها، وبالاستناد لتقارير دولية.

وأشار إلى أن البلاد تمر بمنعطف حاسم، والشعب اليمني ينتظر من الجميع أن يكبُروا بحجم التحدي.

وذكّر بأن الاصلاح مدّ يداً في ذلك، وبذل ويبذل جهوداً صادقة ومتسامية، وقال إنه يفترض بمن يغردون خارج السرب مراجعة أنفسهم، والتفكير قبل إطلاق أي تصريحات.