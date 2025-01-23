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الإصلاح يرد على عيدروس الزبيدي ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

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الإصلاح يرد على عيدروس الزبيدي ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

الإصلاح يرد على عيدروس الزبيدي ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 04:07 مساءً - كلمتك/خاص:

استغرب الناطق الرسمي باسم التجمع اليمني للإصلاح نائب رئيس الدائرة الإعلامية، عدنان العديني، من التصريحات الصادرة عن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، بحق الإصلاح، وقال إنها غير مبررة.
واعتبر العديني أن تصريحات الزبيدي مستغربة باستدعاء مفردة الإرهاب، التي ذهب ضحيتها عدد من قيادات الإصلاح وأنصاره (تحديداً في مدينة عدن!) واعتسافها في سياقات خاطئة، يشير إلى حالة انفصام سياسي.
وأكد ناطق الإصلاح، في تدوينة على منصة "إكس" اليوم الخميس، أن التهم مردودة على صاحبها، وبالاستناد لتقارير دولية.
وأشار إلى أن البلاد تمر بمنعطف حاسم، والشعب اليمني ينتظر من الجميع أن يكبُروا بحجم التحدي.
وذكّر بأن الاصلاح مدّ يداً في ذلك، وبذل ويبذل جهوداً صادقة ومتسامية، وقال إنه يفترض بمن يغردون خارج السرب مراجعة أنفسهم، والتفكير قبل إطلاق أي تصريحات.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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