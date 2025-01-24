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وفاة أول وزيرة بتاريخ اليمن - أخبار كلمتك

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وفاة أول وزيرة بتاريخ اليمن - أخبار كلمتك

وفاة أول وزيرة بتاريخ اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 09:37 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفاد مقربون عن وفاة أول وزيرة بتاريخ اليمن .

وقال مقربون أن الدكتورة وهيبة فارغ توفيت عقب معاناة مع المرض .

و توفيت وزيرة حقوق الإنسان السابقة ورئيس مجلس جامعة الملكة اروى يومنا هذا الجمعة

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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