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نجاة شخصية بارزة من محاولة إغتيال بالضالع - أخبار كلمتك

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نجاة شخصية بارزة من محاولة إغتيال بالضالع - أخبار كلمتك

نجاة شخصية بارزة من محاولة إغتيال بالضالع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 09:57 صباحاً - كلمتك/ خاص

نجا الشخصية الاجتماعية بمحافظة الضالع الاستاذ عبدالرحمن السنمي  من محاولة اغتيال .

وقال مصدر : ان السنمي تعرض لاطلاق نار من  قبل مسلحين .

وعلى صعيد متصل اصدرت شخصيات اجتماعية بيانا نددت فيه بالحادثة.

وأصدر شخصيات اجتماعية بالضالع بيان حول الحادثة جات فيه:

تتضافر جهود مشائخ وأعيان ومثقفي وأكاديميي محافظة الضالع اليوم في وقفةٍ موحدة للتعبير عن شجبهم واستنكارهم الشديد لواقعة محاولة اغتيال المهندس عبد الرحمن علي حمود السنمي، التي تعرض لها من قبل أفراد لا ضمير لهم ولا مرؤة، أثناء تأديته لواجباته.

إن هذه الحادثة تدق ناقوس الخطر، وتستدعي منّا جميعًا أن نرفع صوتنا عاليًا، مناشدين السلطة المحلية والقيادات الأمنية والمجلس الانتقالي ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لضبط الجناة والمشاركة في تحقيق العدالة.

نؤكد أن أي تأخير أو تسويف في هذا الشأن لن يُقبل، وستتحمل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تطرأ بسبب ذلك.

إننا نطالب بتحويل الجناة إلى القضاء لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، تكريمًا لكرامة الانسان و لهيبة الدولة وحماية لمكتسبات الثورة و المجتمع.

نسأل الله أن يلهمنا جميعًا السداد والتوفيق.

والله ولي التوفيق.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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