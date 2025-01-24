أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:51 - سعر الذهب والدولار اليوم الجمعة 24 يناير 2025.. آخر تحديث - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:51 - سعر الذهب والدولار اليوم الجمعة 24 يناير 2025.. آخر تحديث - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:51 - سعر الذهب والدولار اليوم الجمعة 24 يناير 2025.. آخر تحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 02:51 مساءً - سعر الذهب والدولار.. ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة 24 يناير 2025 في سوق الصاغة، تزامناً مع استقرار سعر الدولار في جميع البنوك بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهبعيار 24، سجل نحو 4400 جنيه للبيع، 4371.5 جنيه للشراء.

سعر الذهبعيار 22، سجل نحو 4033.25 جنيه للبيع، 4007.25 جنيه للشراء.

سعر الذهبعيار 21، سجل نحو 3850 جنيهًا للبيع، 3825 جنيهًا للشراء.

سعر الذهبعيار 18، سجل نحو 3300 جنيه للبيع، 3278.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب والدولار الآن
الذهب والدولار

سعر الذهبعيار 14، سجل نحو 2566.75 جنيه للبيع، 2550 جنيه للشراء.

سعر الذهبعيار 12، سجل نحو 2200 جنيه للبيع، 2185.75 جنيه للشراء.

سعر الذهبعيار 9، سجل نحو 1650 جنيه للبيع، 1639.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب، سجل نحو 30800 جنيه للبيع، 30600 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب، سجل نحو 2777.06 دولار للبيع، 2776.79 دولار للشراء.

سعر الذهب والدولار في مصر

سعر الدولار الآن في مصر

سجل سعر الدولارفي بنك قناة السويس نحو 50.25 جنيه للشراء 50.35 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولارفي البنك الأهلي المصري نحو 50.23 جنيه للشراء، 50.33 للبيع جنيه للبيع.

سعر الذهب والدولار الآن
الذهب والدولار

وصل سعر الدولارفي بنك مصر نحو 50.23 جنيه للشراء 50.33 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولارفي بنك التعمير والإسكان نحو 50.23 جنيه للشراء، 50.33 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولارفي مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 50.29 جنيه للشراء، 50.39 جنيه للبيع.

سعر الذهب والدولار

سجل سعر الدولارفي البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.23 جنيه للشراء 50.33 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولارفي بنك الإسكندرية نحو 50.23 جنيه للشراء 50.33 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولارفي بنك القاهرة نحو 50.23 جنيه للشراء، 50.33 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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