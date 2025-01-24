الرياضة - 02:51 - «قمر الدين من 30 إلى 100 جنيه».. حازم المنوفي يستعرض أسعار ياميش رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 02:51 مساءً - أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، أن الجمعية تواصل دورها الفاعل في حماية حقوق المستهلك وضمان التوازن في الأسواق خلال موسم رمضان 2025.

وأشار المنوفي، في تصريح له، اليوم الجمعة، إلى أن الجمعية أجرت دراسة شاملة لأسعار ياميش رمضان، وتبين وجود تنوع كبير في الأسعار يعكس اختلاف الجودة والعلامات التجارية.

وأوضح أن هذه الفروقات ناتجة عن عوامل مثل التوريد والتخزين والجودة، مع استمرار التنسيق مع التجار لتقليل الفجوة السعرية وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم الرمضانية.

أسعار السلع الرمضانية

وعن أسعار ياميش رمضان، قال المنوفي: "قمر الدين تتراوح أسعاره بين 30 و100 جنيه للفة وزن 400 جرام، أما المكسرات: شهدت أسعارها تفاوتا ملحوظا، وبلغ سعر ربع كيلو البندق المقشر 170 جنيها، بينما يتراوح اللوز بين 120 و150 جنيها، أما الزبيب وجوز الهند والكاجو: تراوحت فأسعار الزبيب فمن 30 إلى 70 جنيها، وجوز الهند بين 40 و60 جنيها، والكاجو المقشر بين 170 و200 جنيه، وشهدت أسعار البلح استقرارا وتراوحت بين 20 و90 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر المشمشية بين 60 و80 جنيها للربع كيلو".

دعا رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، المواطنين إلى الشراء من الأسواق التي تلتزم بالأسعار الاسترشادية والتأكد من جودة المنتجات من خلال فحص تواريخ الصلاحية والشهادات المرتبطة بها.

كما أكد أن الجمعية تقوم بدور رقابي نشط عبر مكاتبها المنتشرة في مختلف المحافظات، مع متابعة يومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع بأسعار مناسبة.

وأكد المنوفي، أهمية توعية المستهلكين حول كيفية اختيار السلع الجيدة بأسعار مناسبة، مؤكدا أن جمعية "عين" ستظل حريصة على تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين لضمان حقوقهم.