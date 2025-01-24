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طبيب الزمالك يعلن إصابة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي - أخبار كلمتك

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طبيب الزمالك يعلن إصابة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي - أخبار كلمتك

طبيب الزمالك يعلن إصابة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:20 مساءً - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي خضع لها التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة في تصريحات صحفية إن الأشعة التي خضع لها المثلوثي أثبتت تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أنه سيتم ترتيب إجراءات سفر حمزة المثلوثي إلى الخارج للعرض على أحد الأطباء والخضوع لجراحة الرباط الصليبي.

فيما يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب النادي، دون الحصول على راحة عقب خوض مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة بعد مباراة مودرن سبورت، من أجل الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة.

وانتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت  بخسارة الأبيض بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

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ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد  17 نقطة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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