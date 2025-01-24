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موعد عودة كارفخال للمشاركة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

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موعد عودة كارفخال للمشاركة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

موعد عودة كارفخال للمشاركة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:10 مساءً - تعرض الظهير الأيسر داني كارفخال لاعب فريق ريال مدريد لإصابة قوية في أكتوبر الماضي، مما دفع الجميع للحديث عن نهاية موسمه مبكرًا.

ومع ذلك، فإن ما يميز الظهير الأيمن الأفضل في العالم بالموسم الماضي هو عزيمته وإصراره على التعافي، حيث يتطلع للعودة إلى الملاعب سريعًا

وتعرض داني كارفخال للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة ريال مدريد ضد فياريال، والتي كانت تقام على ملعب سانتياجو برنابيو في بداية الموسم

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن عملية التعافي تسير بشكل جيد وفقًا للأطباء، حيث اتبع كارفاخال كل تعليمات المتخصصين بدقة.

على الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن فترة التعافي قد تستغرق من عشرة إلى اثني عشر شهرًا، إلا أن المدافع الإسباني يواصل العمل بجد لتحقيق هدفه بالعودة إلى الملاعب قبل نهاية العام الجاري.

وعلى الرغم من غيابه عن التدريبات والمباريات اليومية، إلا أن كارلو أنشيلوتي يعتبر كارفاخال عنصرًا أساسيًا في الفريق، ليس فقط بسبب مستواه في كرة القدم، بل بإصراره وحماسه واهتمامه الكبير بفريقه، ما يجعله أحد اللاعبين الذين لا يمكن الاستغناء عنهم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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