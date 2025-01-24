تقارير إنجليزية تكشف مصير محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:10 مساءً - لا يزال مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي محل اهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام والجماهير على حد سواء، فمع اقتراب نهاية عقده الحالي مع الريدز بنهاية الموسم الجاري، تتزايد التكهنات حول إمكانية رحيله عن أنفيلد أو تجديد عقده والبقاء مع الفريق.

وتأتي هذه التكهنات في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بخدمات اللاعب المصري، أبرزها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.



تُجرى إدارة نادي ليفربول حاليًا مفاوضات مكثفة مع محمد صلاح ووكيله بهدف التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده.

ويسعى الريدز إلى الحفاظ على نجمه المصري الذي يعتبر أحد أهم ركائز الفريق، ويساهم بشكل كبير في تحقيق النجاحات ومع ذلك، فإن المفاوضات لا تزال مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وأكد موقع "anfieldcentral" الإنجليزي، عن رغبة كل من محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، مدافع الفريق، في البقاء مع ليفربول.

وأضافت هذه التقارير أن اللاعبان يرغبان في الاستمرار في تمثيل نادي الريدز، شريطة أن توافق إدارة النادي على الشروط التي يطلبانها لتجديد عقدهما.

وأشار التقرير إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يظهر اهتمامًا كبيرًا بضم محمد صلاح، حيث يعتبر النجم المصري الهدف الرئيسي لتعزيز خط هجوم الفريق الباريسي.

ويخطط النادي الفرنسي للتعاقد مع صلاح في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل، حال عدم تجديد عقده مع ليفربول.

ويدرك باريس سان جيرمان صعوبة مهمة ضم صلاح في الوقت الحالي، ولكنه عازم على بذل كل ما في وسعه للظفر بخدمات اللاعب المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.