أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري» - أخبار كلمتك

أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحياتنا ناس هما الأساس».. رسالة من محمد إمام لـ عمرو دياب في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحياتنا ناس هما الأساس».. رسالة من محمد إمام لـ عمرو دياب في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشوار جروس مع الزمالك قبل مواجهة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

مشوار جروس مع الزمالك قبل مواجهة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

بعد إصابته بالصليبي، تعرف على مشوار حمزة المثلوثي مع الزمالك - أخبار كلمتك

بعد إصابته بالصليبي، تعرف على مشوار حمزة المثلوثي مع الزمالك - أخبار كلمتك

جوارديولا يكشف مفاجأة لـ عمر مرموش - أخبار كلمتك

جوارديولا يكشف مفاجأة لـ عمر مرموش - أخبار كلمتك

محمد رياض: الانتهاء من تصوير دوري في قلع الحجر قريبا - أخبار كلمتك

محمد رياض: الانتهاء من تصوير دوري في قلع الحجر قريبا - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات على سوريا وكبح نفوذ روسيا - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات على سوريا وكبح نفوذ روسيا - أخبار كلمتك

أنشيلوتي يرد على تجهيز السعودية 300 مليون دولار للتعاقد فينيسيوس - أخبار كلمتك

أنشيلوتي يرد على تجهيز السعودية 300 مليون دولار للتعاقد فينيسيوس - أخبار كلمتك

عاجل؛مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عدد من المتهمين بقضايا اغتصاب اطفال في عدن - أخبار كلمتك

عاجل؛مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عدد من المتهمين بقضايا اغتصاب اطفال في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تقارير إنجليزية تكشف مصير محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تقارير إنجليزية تكشف مصير محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

تقارير إنجليزية تكشف مصير محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:10 مساءً - لا يزال مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي محل اهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام والجماهير على حد سواء، فمع اقتراب نهاية عقده الحالي مع الريدز بنهاية الموسم الجاري، تتزايد التكهنات حول إمكانية رحيله عن أنفيلد أو تجديد عقده والبقاء مع الفريق.

وتأتي هذه التكهنات في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بخدمات اللاعب المصري، أبرزها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.


تُجرى إدارة نادي ليفربول حاليًا مفاوضات مكثفة مع محمد صلاح ووكيله بهدف التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده.

ويسعى الريدز إلى الحفاظ على نجمه المصري الذي يعتبر أحد أهم ركائز الفريق، ويساهم بشكل كبير في تحقيق النجاحات ومع ذلك، فإن المفاوضات لا تزال مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وأكد موقع "anfieldcentral" الإنجليزي،  عن رغبة كل من محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، مدافع الفريق، في البقاء مع ليفربول.

وأضافت هذه التقارير أن اللاعبان يرغبان في الاستمرار في تمثيل نادي الريدز، شريطة أن توافق إدارة النادي على الشروط التي يطلبانها لتجديد عقدهما.

وأشار التقرير إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يظهر اهتمامًا كبيرًا بضم محمد صلاح، حيث يعتبر النجم المصري الهدف الرئيسي لتعزيز خط هجوم الفريق الباريسي.

ويخطط النادي الفرنسي للتعاقد مع صلاح في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل، حال عدم تجديد عقده مع ليفربول. 

ويدرك باريس سان جيرمان صعوبة مهمة ضم صلاح في الوقت الحالي، ولكنه عازم على بذل كل ما في وسعه للظفر بخدمات اللاعب المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

لاتسيو يحسم تأهله لثمن نهائي الدوري الأوروبي بالفوز على ريال سوسيداد بثلاثية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق