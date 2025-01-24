الرياضة - 02:51 - ارتفاع سعر الذهب بالدولار اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 02:51 مساءً - سعر الذهب بالدولار.. ارتفع سعر الذهب بالدولار وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب في محلات الصاغة المختلفة خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2025.

سعر الذهب بالدولار اليوم

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سعر الذهب بالدولار اليوم الجمعة 24 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب بالدولار عيار 24 بالأسواق المصرية نحو 87.48 دولار للبيع، و86.91 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 22

أما عن سعر الذهب بالدولار عيار 22 فوصل إلى 80.19 دولار للبيع، و79.67 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب بالدولار عيار 21 في أسواق الصاغة نحو 76.54 دولار للبيع، و76.05 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب بالدولار عيار 18 في الأسواق إلى 65.61 دولار للبيع، و65.18 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب بالدولار عيار 14 نحو 51.03 دولار للبيع، و50.70 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب بالدولار عيار 12 فسجل نحو 43.74 دولار للبيع، و43.46 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 9

في حين سجل سعر الذهب بالدولار عيار 9 نحو 32.80 دولار للبيع، و32.59 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

أما عن سعر الجنيه الذهب فوصل إلى 612.34 دولار للبيع، و608.36 دولار للشراء.

سعر أوقية الذهب عالمياً

سجل سعر الأوقية عالميا نحو 2774.96 دولار للبيع، و2774.69 دولار للشراء.