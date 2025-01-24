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الثلاثي المصري يظهر في يوم واحد بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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الثلاثي المصري يظهر في يوم واحد بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الثلاثي المصري يظهر في يوم واحد بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 01:45 مساءً - يستعد الثلاثي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وسام مرسي لاعب إيبسوتش تاون والوافد الجديد لمانشستر سيتي عمر مرموش للظهور في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، حيث يلعب الثلاثي غدا السبت.

صلاح ضد سام مرسي

ليفربول الذي يضم بين صفوفه محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 18 هدفًا سيواجه سام مرسي الذي يحمل شارة قيادة إبسويتش تاون في هذه المباراة.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يحتل إبسويتش تاون المركز الـ18 المؤدي للهبوط، وذلك برصيد 16 نقطة.

مرموش يستعد للظهور الأول 

ويلعب مانشستر سيتي ضد تشيلسي في مباراة قد تشهد أول ظهور لعمر مرموش بقميص مانشستر سيتي بعد انتقاله إليه من آينتراخت فرانكفورت.

وينتظر أن يصبح مرموش أول لاعب مصري يشارك مع مانشستر سيتي وكذلك يلعب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المرتبة الخامسة في الترتيب برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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