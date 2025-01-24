أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري» - أخبار كلمتك

أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحياتنا ناس هما الأساس».. رسالة من محمد إمام لـ عمرو دياب في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحياتنا ناس هما الأساس».. رسالة من محمد إمام لـ عمرو دياب في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشوار جروس مع الزمالك قبل مواجهة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

مشوار جروس مع الزمالك قبل مواجهة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

بعد إصابته بالصليبي، تعرف على مشوار حمزة المثلوثي مع الزمالك - أخبار كلمتك

بعد إصابته بالصليبي، تعرف على مشوار حمزة المثلوثي مع الزمالك - أخبار كلمتك

جوارديولا يكشف مفاجأة لـ عمر مرموش - أخبار كلمتك

جوارديولا يكشف مفاجأة لـ عمر مرموش - أخبار كلمتك

محمد رياض: الانتهاء من تصوير دوري في قلع الحجر قريبا - أخبار كلمتك

محمد رياض: الانتهاء من تصوير دوري في قلع الحجر قريبا - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات على سوريا وكبح نفوذ روسيا - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات على سوريا وكبح نفوذ روسيا - أخبار كلمتك

أنشيلوتي يرد على تجهيز السعودية 300 مليون دولار للتعاقد فينيسيوس - أخبار كلمتك

أنشيلوتي يرد على تجهيز السعودية 300 مليون دولار للتعاقد فينيسيوس - أخبار كلمتك

عاجل؛مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عدد من المتهمين بقضايا اغتصاب اطفال في عدن - أخبار كلمتك

عاجل؛مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عدد من المتهمين بقضايا اغتصاب اطفال في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 02:51 - نتنياهو يراوغ: الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ 60 يوما - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 02:51 - نتنياهو يراوغ: الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ 60 يوما - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:51 - نتنياهو يراوغ: الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ 60 يوما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 02:51 مساءً - أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، رسميا، أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ 60 يوما.

وزعم مكتب نتنياهو، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يتم تنفيذه بالكامل بعد من قبل الدولة اللبنانية.

وأوضح مكتب نتنياهو، أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان مشروط بانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، مشيرًا إلى أن الخروج التدريجي من لبنان سيستمر بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً
مجلس التعاون الخليجي: علينا جميعا دعم لبنان في المرحلة الراهنة

وزير خارجية الكويت: يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

قبل انتهاء مدة الهدنة.. «حزب الله» يطالب بانسحاب المحتل الإسرائيلي من لبنان

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

تشيلسي يسعي لضم موهبة مغربية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق