الرياضة - 02:51 - نتنياهو يراوغ: الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ 60 يوما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 02:51 مساءً - أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، رسميا، أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ 60 يوما.

وزعم مكتب نتنياهو، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يتم تنفيذه بالكامل بعد من قبل الدولة اللبنانية.

وأوضح مكتب نتنياهو، أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان مشروط بانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، مشيرًا إلى أن الخروج التدريجي من لبنان سيستمر بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.