جيش الاحتلال ينشئ موقعا عسكريا محصنا في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 07:20 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقوم بإنشاء موقع عسكري محصن في جنوب لبنان.

قوات الاحتلال تشرع في إنشاء موقع عسكري جنوب لبنان



وذكرت التقارير أن قوات الاحتلال أدخلت تجهيزات إلكترونية إلى الموقع تتعلق بالجمع الحربي، في تلة العويضة الإستراتيجية بين بلدتي الطيبة والعديسة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال في بيان له الشهر الماضي، إنه نفذ أنشطة عسكرية في 6 مناطق رئيسية بجنوب لبنان على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وهي كفركلا، العديسة، رب الثلاثين، مركبة، الطيبة والخيام.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الانسحاب من لبنان لن يكتمل في مهلة الـ60 يوما؛ لأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يطبق بالكامل من قبل لبنان.

تأجيل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان

ولفت البيان إلى أن حزب الله لم ينسحب إلى ما وراء الليطاني، مؤكدًا أن الانسحاب من لبنان سيكون مرحليا بالتنسيق مع أمريكا.

وقبل ذلك، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، على التوغل في بلدة بني حيان في جنوب لبنان وقام بإحراق عدة منازل فيها.

وبحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، توغلت عند منتصف الليل، قوة إسرائيلية داخل بلدة بني حيان الجنوبية وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وسمعت أصوات الرصاص في المناطق المجاورة، وقامت بعدها بإحراق عدد من المنازل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.