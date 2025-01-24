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جيش الاحتلال ينشئ موقعا عسكريا محصنا في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال ينشئ موقعا عسكريا محصنا في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال ينشئ موقعا عسكريا محصنا في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 07:20 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية  اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقوم بإنشاء موقع عسكري محصن في جنوب لبنان.

قوات الاحتلال تشرع في إنشاء موقع عسكري جنوب لبنان 
 

وذكرت التقارير أن قوات الاحتلال أدخلت تجهيزات إلكترونية إلى الموقع تتعلق بالجمع الحربي، في تلة العويضة الإستراتيجية بين بلدتي الطيبة والعديسة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال في بيان له الشهر الماضي، إنه نفذ أنشطة عسكرية في 6 مناطق رئيسية بجنوب لبنان على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وهي كفركلا، العديسة، رب الثلاثين، مركبة، الطيبة والخيام.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الانسحاب من لبنان لن يكتمل في مهلة الـ60 يوما؛ لأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يطبق بالكامل من قبل لبنان.

تأجيل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان

ولفت البيان إلى أن حزب الله لم ينسحب إلى ما وراء الليطاني، مؤكدًا أن الانسحاب من لبنان سيكون مرحليا بالتنسيق مع أمريكا.

وقبل ذلك، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، على التوغل في بلدة بني حيان في جنوب لبنان وقام بإحراق عدة منازل فيها.

وبحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، توغلت عند منتصف الليل، قوة إسرائيلية داخل بلدة بني حيان الجنوبية وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وسمعت أصوات الرصاص في المناطق المجاورة، وقامت بعدها بإحراق عدد من المنازل.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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