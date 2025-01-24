مصادر : الحو ثيين يشعرون المدارس بهذا الأمر إستعدادآ للحرب ! - أخبار كلمتك

مصادر : الحو ثيين يشعرون المدارس بهذا الأمر إستعدادآ للحرب ! - أخبار كلمتك

الامن السعودي يلاحق يمنيين في الشوارع وبن زايد يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

الامن السعودي يلاحق يمنيين في الشوارع وبن زايد يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

إصابة لاعب ليفربول وغيابه عن مواجهة إبسويتش تاون - أخبار كلمتك

إصابة لاعب ليفربول وغيابه عن مواجهة إبسويتش تاون - أخبار كلمتك

فحص طبي أخير لـ"دودو" لحسم مشاركته أمام سلوفينيا في مونديال اليد - أخبار كلمتك

فحص طبي أخير لـ"دودو" لحسم مشاركته أمام سلوفينيا في مونديال اليد - أخبار كلمتك

ترامب يستهدف إلغاء مكتب البنتاجون المسئول عن حماية المدنيين - أخبار كلمتك

ترامب يستهدف إلغاء مكتب البنتاجون المسئول عن حماية المدنيين - أخبار كلمتك

طبيب منتخب السعودية السابق يكشف تطورات حالة فهد المولد - أخبار كلمتك

طبيب منتخب السعودية السابق يكشف تطورات حالة فهد المولد - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عرض عسكري في مأرب استعدادا لهذا الامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عرض عسكري في مأرب استعدادا لهذا الامر - أخبار كلمتك

عرض عسكري في مأرب استعدادا لهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 12:12 مساءً - كلمتك/خاص:

دشنت شرطة محافظة مأرب العام التدريبي الجديد  2025 بعرضٍ رمزيٍ للوحدات الأمنية، الخميس،

برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي - محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة ومعالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان 
وبحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الدكتور صغير بن عزيز 
ونائب رئيس هيئة التدريب بوزارة الدفاع اللواء الركن أحمد العابسي وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية.


وخلال الفعالية، أكد وكيل أول محافظة مأرب الشيخ علي محمد الفاطمي دعم السلطة المحلية للأجهزة الأمنية والوقوف إلى جانبها وتوفير الاحتياجات التي تمكنها من القيام بواجبها الأمني والوطني على أكمل وجه.


وأشاد الفاطمي بالجهود الأمنية الكبيرة التي يبذلها منتسبو الأمن والشرطة بالمحافظة في مكافحة الجريمة وحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وحماية المكتسبات الوطنية والمصالح العامة والخاصة بالمحافظة والتصدي لمخططات الإرهاب الحوثية.


من جانبه، أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حميد: "أن الأجهزة الأمنية تدشّن العام التدريبي الجديد للعام 2025م بكل عزيمة وإصرار صلب لمواصلة سير العمل في تعزيز الأمن والاستقرار وخدمة وطننا الغالي"، معبراً عن بالغ الفخر والاعتزاز  بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوحدات الأمنية في تأهيل وتدريب وتطوير قدرات ومهارات منتسبيها في مختلف المجالات والتخصصات الأمنية والميدانية القتالية.


وقال اللواء يحيى حُميد أن الدعم السخي والكريم لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة ومعالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان للأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب ينعكس على أرض الواقع من خلال ما يتحقق من جهود مبذولة في مجال التدريب والتأهيل والتطوير والتحديث لكافة الوحدات الأمنية، وكذا الانجازات والنجاحات الأمنية الاستثنائية في كافة المجالات.


وأضاف اللواء حُميد أن تدشين العام التدريبي يعتبر خطوة مهمة في تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على المؤسسات والمنشآت الحكومية والخدمية، والممتلكات العامة والخاصة، وحفظ السكينة العامة بالمحافظة، مشيراً إلى أن التدريب والتأهيل الأمني في مختلف المجالات الإدارية والميدانية والبدنية والتخصصية يسهم في الارتقاء بالأداء الأمني ورفع مستوى الوعي لدى منتسبي شرطة المحافظة بالمعارف والعلوم الأمنية والشرطية والقانونية والثقافية التي تساهم في تطوير سير العمل، ومكافحة الجريمة، وتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة.


وأكد في كلمته مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى علي حُميد أن الأجهزة الأمنية في المحافظة على جاهزية قتالية ويقظة أمنية عالية وعلى مستوى متقدم في التكامل والتنسيق بين كافة الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية الرسمية للتصدي لكافة الجرائم والمخططات الإرهابية لمليشيات الحوثي الانقلابية وخلاياها التي ترسلها بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

البنك المركزي يتلقى هذا الدعم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق