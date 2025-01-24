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الرياضة - 01:16 - سعر الدولار اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:16 - سعر الدولار اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:16 - سعر الدولار اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 01:16 مساءً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2025، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.25 جنيه للشراء 50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار

توفر كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري نحو 50.25 جنيه للشراء 50.40 جنيه للبيع.

الدولار - أذون الخزانة

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي بقيمة 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي 50.27 جنيه للشراء، 50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
سعر الدولار في البنوك في مصر

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي 50.28 جنيه للشراء، 50.37 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك العربي الافريقي الدولي 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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