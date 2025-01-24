مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أكرم حسني يروج لـ«الكابتن» بصورة من الكواليس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 01:01 مساءً - أكرم حسني.. روج الفنان أكرم حسني لمسلسله الجديد الكابتن ، المقرر أن يخوض به سباق الدراما الرمضاني 2025، بنشره صورة من كواليس العمل مما جعله في صدارة التريند.

مسلسل الكابتن بطولة أكرم حسني

شارك الفنان أكرم حسني، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة من كواليس تصوير مسلسله «الكابتن» الذي يخوض من خلاله المنافسة في دراما رمضان 2025، وعلق قائلاً: «شايفين الكابتن؟.. رمضان 2025.

أكرم حسني يروج لمسلسل الكابتن

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يروج فيها الفنان أكرم حسني لمسلسله الجديد حيث شارك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لمسلسله الجديد الكابتن، وظهر خلال الفيديو بزي طيار وعلق: «معاد الرحلة قرب، رمضان 2025 الكابتن».

تفاصيل مسلسل الكابتن

يذكر أن مسلسل «الكابتن» تدور أحداثه في 15 حلقة حيث يجسد أكرم من من خلال العمل شخصية كابتن طيار وتكشف الأحداث عن العديد من المفارقات الكوميدية، والمسلسل بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، رحمة أحمد، محمد رضوان، أحمد الرافعي، سامي مغاوري، وعمر شوقي وأحمد عبد الوهاب، وئام مجدي، والمسلسل عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراجه معتز التوني، من إنتاج كريم أبوذكري ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 عبر إحدى شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال الفنان أكرم حسني

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني هو مسلسل بابا جه الذي شارك فيه ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، شاركه في البطولة عدد من النجوم منهم نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، والطفلين لافينا نادر وحور أحمد، مع ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف مثل محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي.