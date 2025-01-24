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4 فصول لمواهب الأوبرا بالإسكندرية ضمن احتفالات عيد الشرطة - أخبار كلمتك

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4 فصول لمواهب الأوبرا بالإسكندرية ضمن احتفالات عيد الشرطة - أخبار كلمتك

4 فصول لمواهب الأوبرا بالإسكندرية ضمن احتفالات عيد الشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 12:10 مساءً - تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد إحتفالية للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى والمدير الفنى الدكتور سامح صابر لفصول الأوركسترا والكلارنيت ويصاحبهما عازف البيانو أمير عوض، البيانو والكمان الجماعى وذلك فى السابعة مساء الجمعة ٢٤ يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يأتي ذلك ضمن احتفال وزارة الثقافة بعيد الشرطة الـ 73.

فصل الأوركسترا تدريب وقيادة الدكتورة نيفين المحمودى ويضم ثلاث فئات البراعم - الأطفال والشباب تشمل فقرته مجموعة من أعمال المؤلفين العالميين  موتسارت، أوفنباخ،  تشايكوڤيسكي إلي جانب المؤلفات الوطنية مصر هى أمى، حلوة يابلدى والنشيد الوطنى.

أما فقرة فصل الكلارنيت قيادة وتدريب الدكتورة هدى حسني تؤديها چاسمين محمد عبد الرحمن وتشمل العملين رقم ٧١ و٧٧ من كتاب رازنوف.

وفصل البيانو تدريب فادى حمدى يقدم طلابه مختارات من المؤلفات العالمية منها مفاتيح سوداء متقاطعة - قلبي سيستمر - أغنية شعبية فرنسية - أغنية شعبية ألمانية - مزاج الصباح لـ إدوارد جريج، مقطوعة الفرح لـ بيتهوفن، موزيت لـ باخ، الناي السحري لـ موتسارت، سوناتا لـ كابالفسكى، أرابيسك لبورجمولر من صيف آخر لـ يان تيرسين، تدفق النهر - فالس - نوكتورن- الفالس الكبير لـ شوبان، السوناتا الأولى لـ  فريدريك كوهلاو، ضوء القمر لـ كلود ديبوسى، وليلة ماريا لـ فرانز شوبرت.. أداء بيجاد السمنى، نور عمرو إمام، كندا كريم بكر، تيم هشام، ألين محمود، تاليا كريم، مريم محمد فراج، فريدة الجندي وإسلام أسامة محمد بالإضافة إلي ضيف الشرف نور خالد يوسف ويصاحبهم العازف إسلام أسامة.

أما فصل الكمان الجماعى قيادة وتدريب محمد بركات بمساعدة زينه سامى يؤدى طلابه بمصاحبة عازفة البيانو سالى مجدى كونشيرتو ريدينج - ربما  لـ أوزفالدو فارييس، أمريكا من قصة الحى الغربى لـ ليونارد بيرنيستاين وستيفن سوندهايم - مينويت لـ كريستيان بيتزولد، كونشيرتو للكمان والبيانو لـ فرديناند كوشلر، تيمة من وليام تل لـ  روسينى، مارش لهاندل - تجارة - ماذا نفعل مع البحار المخمور(أغنية تقليدية) - رقصة ألمانية  لـ جوزيف هايدن القيثارة الجديدة -  تشيتي تشيتي بانج بانج لـ روبرت وريتشارد، شيرمان - قصيدة الفرح من السيمفونية رقم ٩ إلى رقم ١٢ لـ بيتهوفن.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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