مشاهير العرب - هتتجوزيني ولا أقتلك.. تفاصيل تهديد فرد أمن لـ مي الغيطي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 01:26 مساءً - مي الغيطي .. أصبح اسم الفنانة مي الغيطي في صدارة التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تعرضت للتهديد بالقتل من فرد أمن حال عدم الزواج منها.

تفاصيل تهديد فرد أمن لـ مي الغيطي

بدأت الواقعة عندما تقدم محمد الغيطي ببلاغ إلى مباحث قسم أول أكتوبر، يوضح فيه تعرض ابنته مي الغيطي لمضايقات من فرد أمن يعمل بـالكمبوند الذي يقيمان فيه.

وقام فرد الأمن، بإرسال رسائل عبر تطبيق «إنستجرام» لمي الغيطي، تضمنت طلب الزواج وتهديدات بالإيذاء حال رفضها أو في حال رؤيته لها.

على الفور، تحركت الشرطة، وتمكنت من ضبط المتهم. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

خطوبة مي الغيطي

جدير بالذكر، أن الفنانة مي الغيطي، أعلنت رسميًا، منذ شهر خِطبتها من صديقها المقرب الدكتور أندرياس كولن، والذي تعرفت عليه أثناء دراستها، ونشرت مي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا لخطبتها من خلال جلسة تصوير خاصة لهذه المناسبة، وعلقت عليها قائلة: «رسميًا تمت خطبتي لصديقي المقرب، الدكتور Andreas Browm، شكرًا لكل أصدقائي الذين جعلوا هذا اليوم مميزًا».