مؤتمر صحفي لرئيسة الأوبرا وممثل الجايكا لتوقيع وإعلان اتفاقية المنحة اليابانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 01:20 مساءً - تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، مؤتمرًا صحفيًا في التاسعة صباح الأحد 26 يناير، بالمسرح الصغير، لتوقيع اتفاقية المنحة المقدمة من هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" والإعلان عن تفاصيلها، والخاصة بتحديث وتطوير المسرح الكبير، مع السيد، كاتوكين، ممثل هيئة "جايكا" في مصر.

ويشارك في المؤتمر الصحفي الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير أواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة.

وبدأت فكرة بناء دار الأوبرا الجديدة كبديل لدار الأوبرا الخديوية التي احترقت في 28 من أكتوبر عام 1971م، حيث اجتمع مجلس الوزراء بعد ثلاث أيام من احتراقها واعتمد مبلغ 200 ألف جنيه للشروع في بناء دار الأوبرا الجديدة. وفي مايو 1972م قام محمد عبد القادر حاتم نائب رئيس مجلس الوزراء للثقافة والإعلام بوضع حجر الأساس في أرض الجزيرة أمام مبنى مجلس قيادة الثورة، ومع ذلك لم يتم التنفيذ.

كما أبدى الرئيس أنور السادات في أكثر من مناسبة اهتمامه بإعادة بناء الأوبرا وأنه سيتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة بنائها إلا أن ذلك لم يحدث.

وفي أثناء تلك الفترة تعددت المشروعات المقدمة من بيوت الخبرة الأجنبية لإنشاء دار الأوبرا، حيث تقدم بيت خبرة ألماني لبناء الأوبرا بتكاليف 60 مليون جنيه، كما تقدم أحد بيوت الخبرة في النمسا وبعض المستثمرين بمشروع ثقافي تجاري متكامل لا تتحمل مصر فيه أي تكاليف بشرط أن تستغل النمسا أرباح المشروع لمدة 35 عاما، يئول بعدها إلى الملكية المصرية. وكان آخر هذه المقترحات مشروع إيطالي قدم إلى عبد الحميد رضوان وزير الثقافة آنذاك، ولكن كل هذه المشروعات لم يكلل لها النجاح لترى النور.

وفي بداية الثمانينات تشاور السيد يوسوكي ناكائي سفير اليابان في مصر مع المسئولين عن قطاع الموسيقى بوزارة الثقافة المصرية حول إمكانية تخصيص إحدى المنح التي تقدمها اليابان لمصر في بناء مركز ثقافي تعليمي، وكانت هذه المشاورات بداية تمهيدية أخذت طريقها إلى التنفيذ أثناء زيارة الرئيس مبارك لليابان في مارس سنة 1983م، حيث قررت الحكومة اليابانية بمناسبة هذه الزيارة ودعمًا للعلاقات الثقافية بين البلدين تقديم منحة مالية لاترد قيمتها 6 مليارات و485 مليون ين ياباني (33 مليون دولار أميركي) لبناء دار أوبرا جديدة في القاهرة كمشروع (بناء مركز تعليمي وثقافي).

وفي أغسطس 1983 قامت هيئة التعاون العالمية اليابانية (JICA) بعقد مباحثات مع مجموعة عمل مصرية، اختارها وزير الثقافة الدكتور عبد الحميد رضوان، لتنفيذ المشروع، وتم على إثر هذه المباحثات والدراسات والتي استمرت حتى نهاية الربع الأول من عام 1985 الاتفاق على التصميم الداخلي والخارجي للمبني الذي صممته شركة نيكين سيكي وفقًا لطلبات الجانب المصري، واتسم التصميم بالطابع المعماري الإسلامي الحديث.

كما تم الاتفاق على أن يقوم الجانب الياباني بإنشاء الدار بمحتوياتها من المنحة المقررة بمعرفتهم، وأن يقوم الجانب المصري بهدم المباني المعترضة للمشروع على نفقة وزارة الثقافة، على أن يتم المشروع بالكامل خلال 36 شهرا.

وفي 31 مارس 1985، قام الرئيس حسني مبارك بوضع حجر الأساس لدار الأوبرا بأرض الجزيرة، وفي مايو من نفس العام بدأت شركة كاجيما اليابانية، في البناء وتنفيذ التصميمات. وقد تم الانتهاء من أعمال التشييد والبناء تمامًا في 31 مارس 1988، أي بعد 34 شهرا من بدء العمل.وقد شارك في تنفيذ المشروع حوالي 30 مهندسًا وإداريًا يابانيًا مع حوالي 500 مصري، جميعهم عمال باستثناء ستة مهندسين.

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