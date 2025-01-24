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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

كم حقق محمد سعد بفيلم الدشاش في إيرادات الخميس؟ - أخبار كلمتك

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كم حقق محمد سعد بفيلم الدشاش في إيرادات الخميس؟ - أخبار كلمتك

كم حقق محمد سعد بفيلم الدشاش في إيرادات الخميس؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 01:20 مساءً - فيلم الدشاش، ما زال النجم محمد سعد يتصدر شباك التذاكر بفيلمه الجديد الدشاش، والذي يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي. 

 

إيرادات فيلم الدشاش

 وحقق فيلم الدشاش أمس الخميس إيرادات بلغت 1,735,633 مليون جنيه، واحتل المركز الأول بين الأفلام المعروضة معه.

وعاد النجم محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

 

أبطال فيلم الدشاش

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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