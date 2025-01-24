تصل لـ 75 %، الكتب المخفضة تجذب جمهور معرض القاهرة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 01:10 مساءً - شهد جناحا الكتب المخفضة والكتب الأجنبية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فى دورته الـ 56، إقبالا جماهيريا كبيرا في الساعات الأولى لليوم الأول لزائري معرض الكتاب 2025.

حيث توافد جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب على هذين الجناحين، نظرا لنسبة التخفيضات الكبيرة على أسعار الكتب المتاحة بداخلهما والتى وصلت إلى 75%.



تخفيضات كبيرة على الكتب المعروضة

وفي تصريحات خاصة لـ كلمتك قال الدكتور أحمد بهي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إتاحة أجنحة الكتب المخفضة هو أمر مهم للغاية لجمهور المعرض الكتاب، حيث ينتظرون هذا العرس الثقافي والفنى سنويا، وأهم أولويات معرض القاهرة للكتاب هو تلبية احتياجات جمهوره من محتويات ومضامين تناسب كل أذواق القراء وبأسعار مناسبة.

وأكد رئيس هيئة الكتاب، أن وجود تلك الأجنحة المخفضة تشجع الجمهور أن يجد ما يبحث عنه من كتب بأسعار مناسبة ومخفضة للغاية، كما ينشط أيضا حركة البيع بالنسبة لقطاعات وزارة الثقافة والناشرين وأيضا أجنحة الكتب المستعملة.

على الجانب الآخر كان شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كثيفا من الجمهور في أول أيام المعرض، بعد افتتاحه رسميا مساء أمس الخميس.

معرض الكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، حيث يمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

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