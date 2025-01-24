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مشاهير العرب - الهوى سلطان.. يكتسح الإيرادات بأرقام قياسية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الهوى سلطان.. يكتسح الإيرادات بأرقام قياسية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الهوى سلطان.. يكتسح الإيرادات بأرقام قياسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 10:41 صباحاً - حقق فيلم "الهوى سلطان"، نجاحا كبيرا وسجل إيرادات تخطت الـ80 مليون جنيه، منذ بدء طرحه في دور العرض السينمائية، ليحتل المركز الأول في شباك التذاكر منذ يومه الأول، وحظى الفيلم بإشادات كبيرة من الجماهير بناءً على أداء أبطاله وخلو الفيلم من الملل.

قصة فيلم الهوى سلطان

ويأتي الفيلم في إطار رومانسي وتدور قصته عن شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقاءهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما.

وجاء الفيلم من بطولة العديد من النجوم أبرزهم: منة شلبي، وسوسن بدر، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، وتأليف وإخراج هبة يسري.

فيلم الهوى السلطان على المنصات الرقمية

بناءً على نجاحه الكبير، أعلنت منصة "يانجو بلاي" بدء عرض فيلم "الهوى سلطان" عبر المنصة الرقمية بدءا من الخميس المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الجماهير للاستمتاع بالفيلم من المنزل.

ليس أول تعاون

ليس هذا التعاون الأول بين أحمد داوود ومنة شلبي، فقد شاركا معا سابقا في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، الذي صدر في عام 2016، إخراج يسري نصر الله ووائل مندور، ومن بطولة ليلى علوي، باسم سمرة، محمد فراج ومحمد الشرنوبي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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