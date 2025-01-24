مشاهير العرب - أحداث شيقة.. تفاصيل مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث الحلقة 10 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 10:41 صباحاً - مسلسل موضوع عائلي.. طرحت منصة «شاهد»، الحلقة الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي 3، بطولة الفنان ماجد الكدواني، وشهدت الحلقة أحداثا شيقة، مما جعل مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث الحلقة 10 في صدارة التريند.

تفاصيل مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث الحلقة 10

بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي 3 بكشف «عبلة» (رانيا يوسف) حقيقة ابن خالها إبراهيم (ماجد الكدواني) أمام عائلته وابنته سارة (رانا رئيس)، وهذا الكشف كان بمثابة الصدمة لجميع أفراد العائلة، حيث شعر إبراهيم بالذنب، مما دفعه لتسليم نفسه للشرطة.

وبعدها انفعلت سارة ودخلت في نوبة من البكاء، إذ وبخت والدها بعدما علمت ما فعله في الفندق، ورجعت شيماء وشقيقها عباس إلى منزلهما القديم، وطلب منهما إبراهيم أن يعودا مرة أخرى، وأخبرهما أنه لم يكن يعلم بوجود والدهما في الفندق وقت الحريق لكنهما رفضا العودة معه.

وفي اليوم التالي قال محامي إبراهيم لعائلته، أن إبراهيم اعترف على نفسه بأنه من حرق الفندق وتسبب في موت جابر والد شيماء وعباس، وذهبت العائلة للقسم ليزور إبراهيم، وأخبرهم إبراهيم أنه فعل ذلك ليكفر عن ذنبه، وانهارت أفراد أسرة إبراهيم من البكاء حزنًا عليه وعلى الفترة التي سيقضيها في السجن.

بعد ذلك قدمت شركة التأمين، في يوم الحكم على إبراهيم دليلين جديدين في القضية، وهو فيديو يوضح أن جابر سقط من على الفندق قبل حريقه أي أنه لم يتوفى بسبب الحريق، وهذا يبرئ إبراهيم من تهمة القتل الخطأ.

أما بالنسبة للدليل الثاني وهو ظهور في الفيديو أن خالد وغازي هم من أشعلوا الحريق في الفندق بأمر من إبراهيم، ثم تحفظت النيابة عليهما، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل إبراهيم وتبرئته من التهم الموجهة إليه، واعتذر إبراهيم لمريم ورجع عباس وشيماء لمنزل إبراهيم مرة أخرى وتصالحت سارة مع والدها إبراهيم.

كما أعطت شيماء لإبراهيم، تسجيلات اكتشفتها على هاتف والدها القديم، وكانت تلك التسجيلات بين عبلة وجابر، إذ أن تلك التسجيلات تدين عبلة وتكشف كل الحيل التي فعلتها لكي تؤذي إبراهيم وعائلته، وقال إبراهيم لعبلة أنه سيسلم تلك التسجيلات للشرطة إذا قررت أن تسبب إيذاء له أو لأسرته.

و انتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي 3، بخروج خالد وغازي من السجن، بعد قضائها عام كامل، وتجمعت عائلة إبراهيم مرة أخرى، وذهبوا للعرض الخاص لفيلم حسن-طه دسوقي- زوج سارة، احتفالًا بأول بطولة مطلقة سينمائية له.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويشارك في بطولة مسلسل موضوع عائلي 3، عد من نجوم الفن أبرزه: ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، سماء إبراهيم، محمد رضوان، طه دسوقي، رانيا يوسف، محمد القس، محمد شاهين، وغيرهم عدد من الفنانين الشباب والكبار، والعمل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

قصة مسلسل موضوع عائلي

وتدور أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.