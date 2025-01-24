ميمي جمال بـ 4 شخصيات في دراما رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 11:20 صباحاً - حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة ميمي جمال خلال السباق الرمضاني القادم، حيث تظهر في 4 أعمال دفعة واحدة.

أول هذه الأعمال هو ظهورها في مسلسل الحلانجي بشخصية الأم التي تعاني بعد قتل ابنها، وقاربت علي الانتهاء من تصوير جميع مشاهدها في العمل.

مسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.



كما تظهر ميمي جمال بشخصية نجاة في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة الذي يقوم ببطولته كل من أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.

مسلسل "العتاولة"، تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية حول شخصية "نصار"، التي يجسدها النجم أحمد السقا، ويقدم العمل نموذجًا لبطل تراجيدي يواجه تحديات صعبة تقلب حياته رأسًا على عقب.

يشارك في المسلسل كل من زينب العبد ومصطفى أبو سريع وهدى الأتربي، من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.



كما تلعب ميمي جمال شخصية والدة الطيار أكرم حسني ضمن أحداث مسلسل الكابتن الذي يخوض به سباق رمضان القادم، وتجمعهما مواقف كوميدية ضمن أحداث العمل.

مسلسل الكابتن مكون من 15 حلقة عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل معتز التوني.

ويشارك في البطولة إلى جانب أكرم حسني كل من: آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجار الاتفاق على باقي فريق العمل، ومن إنتاج كريم أبو ذكري.

وتشارك ميمي جمال في الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد حيث تلعب شخصية الجدة التي تعود لسن المراهقة مرة أخرى ضمن أحداث العمل.

ويشارك في بطولة مسلسل كامل العدد 3، كل من: دينا الشربيني، وشريف سلامة، وحسين فهمي، وإنجي المقدم، ومريم الخشت، وإسعاد يونس، وجاسيكا حسام الدين، وحمزة دياب، وأحمد كمال، وألفت إمام، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

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