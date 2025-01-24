الاحتلال يتراجع عن الانسحاب من جنوب لبنان لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 04:20 مساءً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن الانسحاب من لبنان لن يكتمل في مهلة الـ60 يوما؛ لأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يطبق بالكامل من قبل لبنان.

تأجيل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان

ولفت البيان إلى أن حزب الله لم ينسحب إلى ما وراء الليطاني، مؤكدًا أن الانسحاب من لبنان سيكون مرحليا بالتنسيق مع أمريكا.

وقبل ذلك، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، على التوغل في بلدة بني حيان في جنوب لبنان وقام بإحراق عدة منازل فيها.

وبحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، توغلت عند منتصف الليل، قوة إسرائيلية داخل بلدة بني حيان الجنوبية وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وسمعت أصوات الرصاص في المناطق المجاورة، وقامت بعدها بإحراق عدد من المنازل.

ولا تزال هذه القوة منتشرة داخل أحياء البلدة حتى ساعات هذا الصباح، حيث تستكمل إحراق المنازل ومبنى بلدية بني حيان.

يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي، وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجيًا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يومًا. وتنتهي فترة إلى 60 يومًا، فجر الاثنين المقبل.

وفي بلدة الناقورة الساحلية المطلة على المتوسط والحدودية مع إسرائيل، اختفت معالم الحياة بين البيوت المدمرة وساد السكون، فسكانها لم يتمكنوا من العودة بعد على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا عنيفة بين حزب الله وإسرائيل.

شروط اتفاق وقف إطلاق النار

وقبل أيام من انتهاء تطبيق شروط اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير، ينتشر الجيش اللبناني في البلدة منذ انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية منها في 6 يناير.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، يتوجب على جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب قواته خلال 60 يوما من جنوب لبنان، على أن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان(يونيفيل).

وفي حين انسحب جيش الاحتلال الاسرائيلي من الناقورة ومن كامل مناطق القطاع الغربي لجنوب لبنان، إلا أنه لا يزال منتشرا في مناطق أخرى، لا سيما في القطاع الشرقي.

ويمنع الجيش اللبناني السكان من دخول الناقورة حفاظا على سلامتهم، ونادرا ما يسمح بجولات تفقدية.

وتحوّل تبادل القصف عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل في أكتوبر 2023، مع بدء الحرب في غزة، إلى مواجهة مفتوحة بين سبتمبر ونوفمبر 2024.

التراجع إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يتوجّب على حزب الله سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا عن الحدود، وأن يقوم بتفكيك أي بنية تحتية عسكرية متبقية في الجنوب.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاق. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان منذ سريانه، عن غارات إسرائيلية على الجنوب وعمليات تفجير وتجريف وهدم لمنازل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وردًا على سؤال من مكتب القدس في فرانس برس، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "قواته ملتزمة التفاهمات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".

وأضاف أنها "تعمل على إزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل ومواطنيها، بما يتوافق تماما مع القانون الدولي".

بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية

وكانت إسرائيل قالت إن بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية لا يتم تنفيذها بالسرعة الكافية ولا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، لكن الجماعة المدعومة من إيران حثت على الضغط من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بحلول يوم الاثنين وفقا للاتفاق.

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