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مكتب نتنياهو: الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر عن المهلة المحددة - أخبار كلمتك

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مكتب نتنياهو: الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر عن المهلة المحددة - أخبار كلمتك

مكتب نتنياهو: الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر عن المهلة المحددة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 04:20 مساءً -  أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، رسميا أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوما.

وزعم مكتب نتنياهو: "حزب الله لم يلتزم بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني.. انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان سيكون مرحليا وبالتنسيق مع واشنطن".

 

حزب الله يحذر من تأجيل انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان

 قال  حـزب الله اللبناني، في بيان أمس الخميس: إن  مهلة الـ60 يوما لانسحاب الاحتلال من لبنان بشكل نهائي شارفت على الانتهاء، ويجب تنفيذه كاملا وفقا للاتفاق.

 

تأخير تنفيذ الانسحاب من لبنان 

وأضاف حزب الله في بيانه: "التسريبات عن تأجيل انسحاب جيش  الاحتلال تستدعي من الجميع والسلطة السياسية الضغط على الدول الراعية للاتفاق".

وتابع:" تجاوز مهلة الـ60 يوما انتهاك للاتفاق وتعد على لبنان ودخول الاحتلال فصلا جديدا على الدولة التعامل معه، ولن يكون مقبولا أي إخلال بالاتفاق وندعو للالتزام الصارم به ".

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير الخميس، أن  بنيامين نتنياهو يحاول تأخير تنفيذ الانسحاب من لبنان، بسبب ضغوط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وإصراره على البقاء داخل الأراضي اللبنانية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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