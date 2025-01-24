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بعد إعادة إدراجها منظمة إرهابية، الأمم المتحدة تعلق تحركاتها في مناطق الحوثي - أخبار كلمتك

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بعد إعادة إدراجها منظمة إرهابية، الأمم المتحدة تعلق تحركاتها في مناطق الحوثي - أخبار كلمتك

بعد إعادة إدراجها منظمة إرهابية، الأمم المتحدة تعلق تحركاتها في مناطق الحوثي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 04:55 مساءً - علقت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جميع تحركاتها الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي حتى إشعار آخر.

 

الأمم المتحدة تعلق تحركاتها للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي

وبحسب "رويترز"، قالت الأمم المتحدة في بيان، إن القرار اتخذ لضمان سلامة موظفيها بعد احتجاز سلطات الحوثي مزيدًا من الموظفين في منطقة صنعاء أمس الخميس.

إعادة إدراج الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

يشار إلى أن  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر الأربعاء الماضي إعادة إدراج الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وتفرض هذه الخطوة عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على المجموعة المتحالفة مع إيران، وذلك ردًّا على هجماتها على حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وعلى سفن حربية أمريكية معنية بالدفاع عن هذا الممر المائي الهام.

ويقول مؤيدون لهذه الخطوة إنها متأخرة، غير أن بعض الخبراء يقولون إنها قد تكون لها تبعات على أي ممن يُنظر إليهم على أنهم يساعدون الحوثي، بما في ذلك بعض منظمات الإغاثة.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن "أنشطة الحوثي تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة واستقرار التجارة البحرية العالمية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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