بعد إعادة إدراجها منظمة إرهابية، الأمم المتحدة تعلق تحركاتها في مناطق الحوثي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 04:55 مساءً - علقت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جميع تحركاتها الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي حتى إشعار آخر.

الأمم المتحدة تعلق تحركاتها للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي

وبحسب "رويترز"، قالت الأمم المتحدة في بيان، إن القرار اتخذ لضمان سلامة موظفيها بعد احتجاز سلطات الحوثي مزيدًا من الموظفين في منطقة صنعاء أمس الخميس.

إعادة إدراج الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر الأربعاء الماضي إعادة إدراج الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وتفرض هذه الخطوة عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على المجموعة المتحالفة مع إيران، وذلك ردًّا على هجماتها على حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وعلى سفن حربية أمريكية معنية بالدفاع عن هذا الممر المائي الهام.

ويقول مؤيدون لهذه الخطوة إنها متأخرة، غير أن بعض الخبراء يقولون إنها قد تكون لها تبعات على أي ممن يُنظر إليهم على أنهم يساعدون الحوثي، بما في ذلك بعض منظمات الإغاثة.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن "أنشطة الحوثي تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة واستقرار التجارة البحرية العالمية".

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