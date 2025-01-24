ترامب يشعل مجددا معركة الصواريخ المسروقة مع روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:10 مساءً - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية، إن روسيا سرقت تصاميم مشروع لصواريخ فرط صوتية خلال إدارة باراك أوباما.

ترامب يتهم روسيا بسرقة مشروع لصواريخ فرط صوتية

وأضاف ترامب: "خلال إدارة باراك أوباما، قام الروس بسرقة مشروع الصواريخ المذكور من الولايات المتحدة، شخص سيئ قام بتسليمهم المشروع".

وأشار ترامب إلى أنه وافق بالفعل على بناء صواريخ فرط صوتية وصواريخ سوبر فرط صوتية.

وهذه ليست المرة التي يوجه فيها ترامب اتهامات لروسيا بسرقة الصواريخ. ففي عام 2023، قال ترامب خلال تجمع جماهيري في نيو هامبشاير، بأن الروس سرقوا خلال إدارة أوباما، تصاميم لصاروخ خارق جدا يطير بسرعة فائقة من الولايات المتحدة.

وفي عام 2020، ألقى ترامب باللوم أيضا على باراك أوباما فيما يتعلق بقدرة روسيا على صنع أسلحة فرط صوتية. وقبل ذلك تحدث عن بداية تصنيع صاروخ "سوبر خارق"،ووفقا له، سيكون هذا الصاروخ أسرع من النماذج المتوفرة لدى روسيا والصين.

الكرملين يؤكد امتلاك روسيا صواريخها الفرط صوتية

من جانبه ذكرت مصادر في الكرملين، أن روسيا تملك صواريخها فرط الصوتية التي لا يوجد لها نظائر في العالم. وفي عام 2018، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لأول مرة عن اختبار منظومة صواريخ كينجال فرط الصوتية.

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