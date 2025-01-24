«تعليم كفر الشيخ»: اليوم بدء أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 04:26 مساءً - تشهد 3 قطاعات، اليوم الجمعة، بدء تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، ليتم إعلان النتيجة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، في ظل متابعة توجيهات من اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالدقة في تصحيح الأوراق والمراجعة ورصد الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه، بإشراف الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

أكد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع بدء أعمال التصحيح داخل كنترولات القطاعات الثلاثة الشهادة الإعدادية العامة ( قطاع كفرالشيخ- قطاع دسوق- قطاع الحامول )، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام 66 ألف و200 طالب وطالبة، ويتم التصحيح في 3 قطاعات.

وحث وكيل وزارة التربية والتعليم، مشرفي التصحيح على الدقة في أعمال التصحيح والتأني في أعمال رصد الدرجات، وكذلك المراجعات النهائية، موجهاً المصححين بضرورة التأني والدقة في عملية رصد الدرجات، مشددا على السرية الكاملة في العمل، مؤكدا أن أعمال التصحيح مستمرة.

كما وجه وكيل الوزارة بالتأني في التصحيح ورصد الدرجات، فالأهم إعطاء كل طالب حقه، وليست سرعة إعلان النتيجة، محذرا من الوقوع في الأخطاء وبخس الطلاب حقوقهم.