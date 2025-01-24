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نتيجة الصف الأول الثانوى برقم الجلوس (رابط الحصول عليها) - أخبار كلمتك

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نتيجة الصف الأول الثانوى برقم الجلوس (رابط الحصول عليها) - أخبار كلمتك

نتيجة الصف الأول الثانوى برقم الجلوس (رابط الحصول عليها) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 10:01 صباحاً - نتيجة الصف الأول الثانوي.. يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف الأول الثانوي، التي من المتوقع ظهورها خلال الساعات المقبلة، فارتفعت مؤشرات البحث عن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2025

وفي هذا الصدد، تستعرض كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص نتيجة الصف الأول الثانوي، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2025

لم تحدد وزارة التربية والتعليم موعد رسمي لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 الترم الاول حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب خلال الأيام المقبلة بعد أن يتم الإنتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات، مراجعة ورصد الدرجات للطلاب، ثم يتم اعتماد النتائج رسميًا من الإدارات التعليمية.

نتيجة الصف الأول الثانوي
نتيجة الصف الأول الثانوي

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية للحصول علىنتيجة الصف الأول الثانوي 2025 الترم الأول فور ظهورها رسميًا من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنـــــــــــــــا.

2. اختيار القسم الخاص بنتائج المرحلة الثانوية.

3. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص.

4. الضغط على زر «عرض النتيجة».

نتيجة الصف الأول الثانوي
نتيجة الصف الأول الثانوي

توزيع درجات نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 الترم الأول

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع الدرجات في نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 الترم الأول على النحو التالي:

المواد الأساسية المضافة إلى المجموع:

الدرجة النهائية لمادة اللغة العربية: 80 درجة.

الدرجة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

الدرجة النهائية لمادة الرياضيات: 60 درجة.

الدرجة النهائية لمادة العلوم: 40 درجة.

الدرجة النهائية لمادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

نتيجة الصف الأول الثانوي
نتيجة الصف الأول الثانوي

المواد غير المضافة إلى المجموع:

الدرجة النهائية لمادة التربية الدينية: 40 درجة.

الدرجة النهائية لمادة التربية الرياضية: 20 درجة.

الدرجة النهائية لمادة التربية الفنية: 20 درجة.

الدرجة النهائية لمادة التربية الموسيقية: 20 درجة.

الدرجة النهائية لمادة تكنولوجيا المعلومات: 20 درجة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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