نجم بايرن ميونيخ يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد فى الصيف - أخبار كلمتك

نجم بايرن ميونيخ يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد فى الصيف - أخبار كلمتك

أول تعليق من المثلوثي بعد اشتباه الإصابة بالرباط الصليبي - أخبار كلمتك

أول تعليق من المثلوثي بعد اشتباه الإصابة بالرباط الصليبي - أخبار كلمتك

إنشاء 3 أفرع للجامعات المصرية بالخارج، أبرز قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

إنشاء 3 أفرع للجامعات المصرية بالخارج، أبرز قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لاختيار رؤساء 5 جامعات - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لاختيار رؤساء 5 جامعات - أخبار كلمتك

مقتل جنديين بمواجهات مع جماعة الحو ثي بتعز - أخبار كلمتك

مقتل جنديين بمواجهات مع جماعة الحو ثي بتعز - أخبار كلمتك

تواصل الإرتفاع التاريخي لأسعار الصرف - أخبار كلمتك

تواصل الإرتفاع التاريخي لأسعار الصرف - أخبار كلمتك

غرفة الطباعة والتغليف تنظم ندوة حول منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

غرفة الطباعة والتغليف تنظم ندوة حول منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

الأونروا: إعادة بناء البنية التحتية والحياة في غزة تستغرق سنوات - أخبار كلمتك

الأونروا: إعادة بناء البنية التحتية والحياة في غزة تستغرق سنوات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحداث شيقة.. تفاصيل مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث الحلقة 10 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحداث شيقة.. تفاصيل مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث الحلقة 10 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الهوى سلطان.. يكتسح الإيرادات بأرقام قياسية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الهوى سلطان.. يكتسح الإيرادات بأرقام قياسية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة - أخبار كلمتك

رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 10:20 صباحاً -  أعلنت محافظة القاهرة عن رابط الحصول على نتائج صفوف النقل، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الإلكترونية على الرابط الآتى اضغط هنا

 

نتيجة صفوف النقل بالقاهرة

 ويتم الحصول على النتيجة بالرقم القومى للطالب واختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسى.

 

موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

 وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أنه جار العمل على تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ كلمتك إنه سيتم بعد ذلك تجميع النتيجة من الإدارات التعليمية لمراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها من الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، مشيرا إلى أن النتيجة سوف تظهر نهاية الأسبوع المقبل.


وكان قد أنهى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحانات أمس، والتى انطلقت السبت الماضي.


امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

 وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة


مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 44 مسجدًا جديدًا في 15محافظة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق