رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 10:20 صباحاً - أعلنت محافظة القاهرة عن رابط الحصول على نتائج صفوف النقل، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الإلكترونية على الرابط الآتى اضغط هنا

نتيجة صفوف النقل بالقاهرة

ويتم الحصول على النتيجة بالرقم القومى للطالب واختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسى.

موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أنه جار العمل على تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ كلمتك إنه سيتم بعد ذلك تجميع النتيجة من الإدارات التعليمية لمراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها من الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، مشيرا إلى أن النتيجة سوف تظهر نهاية الأسبوع المقبل.



وكان قد أنهى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحانات أمس، والتى انطلقت السبت الماضي.



امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة



مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.