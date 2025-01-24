توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومصر للطيران وروتاري حورس هليوبوليس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:50 مساءً - ‎ وقعت مستشفيات جامعة عين شمس بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمصر للطيران ونادي روتاري حورس هليوبوليس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي بالتبرع المنتظم بالدم وتلبية احتياجات المرضى الذين يعتمدون على نقل الدم المتكرر للعلاج مثل مرضى أمراض الدم والفشل الكلوي والأورام وزرع النخاع.

جاء ذلك ‏تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وقع البروتوكول الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ممثلًا عن مستشفيات الجامعة، والدكتور أيمن صلاح شرف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، ممثلًا عن الشركة القابضة لمصر للطيران، والسيدة سامية سعد زغلول عبد العزيز بسيوني، رئيس نادي روتاري حورس هليوبوليس.

تفاصيل بروتوكول مستشفيات جامعة عين شمس بروتوكول والشركة القابضة لمصر للطيران

وبموجب البروتوكول، سيتم تنظيم حملات تبرع بالدم بصفة منتظمة في مقر الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، مع التزام جامعة عين شمس بتوفير الفرق الطبية والإدارية اللازمة لإجراء الحملات.

وتشمل الخدمات الطبية المقدمة خلال الحملات إجراء فحوصات دقيقة للمتبرعين للكشف عن فصائل الدم والأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الوبائي بنوعيه (B وC) ومرض نقص المناعة والزهرى.

‎يعكس هذا التعاون دعم الجهود الصحية وخدمة المجتمع من خلال توفير الدم اللازم لإنقاذ حياة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومصر للطيران وروتاري حورس هليوبوليس

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومصر للطيران وروتاري حورس هليوبوليس

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