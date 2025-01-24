أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري» - أخبار كلمتك

أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحياتنا ناس هما الأساس».. رسالة من محمد إمام لـ عمرو دياب في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحياتنا ناس هما الأساس».. رسالة من محمد إمام لـ عمرو دياب في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشوار جروس مع الزمالك قبل مواجهة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

مشوار جروس مع الزمالك قبل مواجهة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

بعد إصابته بالصليبي، تعرف على مشوار حمزة المثلوثي مع الزمالك - أخبار كلمتك

بعد إصابته بالصليبي، تعرف على مشوار حمزة المثلوثي مع الزمالك - أخبار كلمتك

جوارديولا يكشف مفاجأة لـ عمر مرموش - أخبار كلمتك

جوارديولا يكشف مفاجأة لـ عمر مرموش - أخبار كلمتك

محمد رياض: الانتهاء من تصوير دوري في قلع الحجر قريبا - أخبار كلمتك

محمد رياض: الانتهاء من تصوير دوري في قلع الحجر قريبا - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات على سوريا وكبح نفوذ روسيا - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات على سوريا وكبح نفوذ روسيا - أخبار كلمتك

أنشيلوتي يرد على تجهيز السعودية 300 مليون دولار للتعاقد فينيسيوس - أخبار كلمتك

أنشيلوتي يرد على تجهيز السعودية 300 مليون دولار للتعاقد فينيسيوس - أخبار كلمتك

عاجل؛مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عدد من المتهمين بقضايا اغتصاب اطفال في عدن - أخبار كلمتك

عاجل؛مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عدد من المتهمين بقضايا اغتصاب اطفال في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومصر للطيران وروتاري حورس هليوبوليس لتعزيز حملات التبرع بالدم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومصر للطيران وروتاري حورس هليوبوليس لتعزيز حملات التبرع بالدم - أخبار كلمتك

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومصر للطيران وروتاري حورس هليوبوليس لتعزيز حملات التبرع بالدم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 02:51 مساءً - تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وقعت مستشفيات جامعة عين شمس بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمصر للطيران ونادي روتاري حورس هليوبوليس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي بالتبرع المنتظم بالدم وتلبية احتياجات المرضى الذين يعتمدون على نقل الدم المتكرر للعلاج مثل مرضى أمراض الدم والفشل الكلوي والأورام وزرع النخاع.

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومصر للطيران
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومصر للطيران

وقع البروتوكول الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ممثلًا عن مستشفيات الجامعة، والدكتور أيمن صلاح شرف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، ممثلًا عن الشركة القابضة لمصر للطيران، والسيدة سامية سعد زغلول عبد العزيز بسيوني، رئيس نادي روتاري حورس هليوبوليس.

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومصر للطيران
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومصر للطيران
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومصر للطيران
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومصر للطيران
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومصر للطيران

وبموجب البروتوكول، سيتم تنظيم حملات تبرع بالدم بصفة منتظمة في مقر الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، مع التزام جامعة عين شمس بتوفير الفرق الطبية والإدارية اللازمة لإجراء الحملات.

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومصر للطيران

وتشمل الخدمات الطبية المقدمة خلال الحملات إجراء فحوصات دقيقة للمتبرعين للكشف عن فصائل الدم والأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الوبائي بنوعيه (B وC) ومرض نقص المناعة والزهري.

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومصر للطيران

يعكس هذا التعاون دعم الجهود الصحية وخدمة المجتمع من خلال توفير الدم اللازم لإنقاذ حياة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.

اقرأ أيضاً
«وزير الطيران» يشهد افتتاح وحدة زرع النخاع الجديدة بمستشفى مصر للطيران

القابضة لمصر للطيران تكشف موعد اجتماعاتها لاعتماد القوائم المالية للعام 2023-2024

مصر للطيران تنقل الخيول المشاركة في بطولة قطر الدولية للفروسية علي طائرات الشحن الجوي (صور)

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية لاستقبال مصابي غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق