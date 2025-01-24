أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 03:16 مساءً - عقد حزب المؤتمر فعاليات محاضرته الخامسة والتي جاءت بعنوان "الدستور المصري"، حاضر فيها المستشار أحمد حلمي الشريف نائب رئيس الحزب، وذلك تحت رعاية الربان عمر المختار صميده رئيس حزب المؤتمر، وإشراف الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب للشباب، ورئيس المكتب التنفيذي استكملت أكاديمية اتحاد شباب حزب المؤتمر السياسيّة، التي ينظمها هيئة المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب برئاسة إسلام تمراز.

قال المستشار أحمد حلمي الشريف: إن الأكاديمية السياسية لاتحاد شباب حزب المؤتمر تأتي استجابة للإرادة السياسية الداعمة للشباب كعنصر أساسي لبناء المستقبل، وتهدف الأكاديمية إلى تقديم برامج تدريبية متنوعة تشمل مجالات الصحافة السياسية، وفهم التاريخ، واستيعاب القضايا المعاصرة.

وقد أشار المستشار أحمد حلمى الشريف، فى حديثه إلى نقاط القوة فى الدستور الحالى لمصر، والظروف التى سبقت وواكبت خروج هذا الدستور للنور.

وأشار الشريف، إلى بعض مواد الدستور وما تحمله من بعد رؤية، وأيضاً تلائمها مع ظروف مصر واحتياجات المواطن وفى مناقشه مع الحضور اجابة على اسئلتهم

وأوضح المستشار أحمد حلمى الشريف، كيفية تعديل بعض مواد الدستور والحالات التى حدثت فيها وايضًا مقارنه بين الدساتير المختلفه التى سبقت دستور ٢٠١٤ وقيمة وقوة الدستور وأهميته باعتباره ابو القوانين.

وأشار إلى أن الأكاديمية شهدت إقبالًا كبيرًا من الشباب، حيث تم الانتهاء من خمس محاضرات ضمن الدفعة الأولى، مع تسجيل كامل في الدفعة الثانية، وامتداد التسجيل إلى المرحلة الثالثة قبل الإعلان عنها. ويُظهر هذا الإقبال الكبير حاجة الشباب إلى التدريب والتأهيل لمواجهة التحديات المستقبلية والمشاركة الفعّالة في العملية السياسية.

وأكد على أهمية دور الأحزاب السياسية في إعداد الشباب بشكل شامل، لتأهيلهم لدخول غمار الحياة السياسية بخطى ثابتة، مشيرًا إلى أن المبادرات المماثلة تُعدّ استثمارًا في مستقبل الدولة. كما دعا الأحزاب الأخرى إلى تبني مبادرات مماثلة تعزز من الوعي السياسي والثقافة الدستورية لدى الشباب.

واختتم المستشار أحمد حلمي الشريف، حديثه بتوجيه الشكر لحزب المؤتمر على هذه المبادرة، مؤكدًا أن الشباب هم ذخيرة الوطن وأمله في مستقبل أكثر إشراقًا.