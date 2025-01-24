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القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بعيدها الـ 73 - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بعيدها الـ 73 - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بعيدها الـ 73 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 11:10 صباحاً - بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال الثالثة والسبعين لعيد الشرطة، والذى يوافق يوم 25/01/2025 جاء فيها:

السيد اللواء محمود توفيق 
         وزير الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

يطيب لى أن أبعث إليكم ولرجال الشرطة بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة تلك الذكرى التى جسدت الدور البطولى الذى قدمه أبطال الشرطة البواسل حين تصدوا لقوات الاحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952، مجسدين ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود لرجال الشرطة المصرية.
 

 

رجال الشرطة وحماية الجبهة الداخلية

 وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإننى ورجال القوات المسلحة نعرب لكم عن خالص الاعتزاز والتقدير للدور الوطنى العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بكافة ربوع الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وفقكم الله ورعاكم وحفظكم للوطن رجالًا أمناء على أمنه وسلامته., وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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