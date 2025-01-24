إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 11:10 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٢٤ و٢٥ يناير ٢٠٢٥ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية “نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال -الباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل”.

كان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية حققت الهدف الإقليمي لمكافحة التهاب الكبد (B) الذي وضعته اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية (في دورتها السادسة والخمسين).

جاء ذلك بناء على مراجعة ودراسة اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بالتحقق من مكافحة التهاب الكبد B، والقضاء على التهاب الكبد B وC وانتقال فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد B والزهري من الأم إلى الطفل، للملف الذي قدمته وزارة الصحة والسكان، بشأن تحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن منظمة الصحة العالمية، أكدت في شهادة جديدة أن مصر حققت الهدف الإقليمي لمكافحة التهاب الكبد B، حيث تمكنت وزارة الصحة والسكان من خفض معدل انتشار التهاب الكبد B لأقل من 1% بين الأطفال البالغين 5 سنوات أو أكثر، مع ثبات نسبة التغطية بالجرعة الثالثة من لقاح التهاب الكبد عند 90.8% أو أكثر لمدة تزيد على 10 سنوات، كما ظلت نسبة التغطية بجرعة الولادة من لقاح التهاب الكبد 90.8% أو أكثر لمدة 5 سنوات.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إلى أن خطاب المنظمة لوزارة الصحة تضمن إشادة الدكتورة حنان بلخي مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بالجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج الوطني للتطعيمات وبرنامج مكافحة التهاب الكبد في وزارة الصحة والسكان.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية على أن هذا النجاح يبرهن على التزام حكومة مصر الراسخ والدعم اللامتناهي من السيد الرئيس، للمنظومة الصحية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وأن إنجاز هذه المرحلة الرئيسية المهمة يضع الدولة المصرية على الطريق الصحيح نحو القضاء على التهاب الكبد الفيروسي B من خلال استمرار الالتزام والاستثمار في صحة السكان.

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