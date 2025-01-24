إنشاء 3 أفرع للجامعات المصرية بالخارج، أبرز قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 10:55 صباحاً - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسوان.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور عبد العزيز قنصوة لتجديد الثقة في سيادته وتعيينه رئيسًا لجامعة الإسكندرية متمنين له تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للجامعة خلال الفترة القادمة.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة، وجه الدكتور أيمن عاشور برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، بعد نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعات على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2024 /2025.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وأكد الوزير أهمية تكثيف جهود الجامعات خلال فترة الإجازة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات، وإطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، والمساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

وأكد الوزير ضرورة استمرار الجامعات في تعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات، ووضع خطط لتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمحاربة الأفكار غير السوية.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يناير، ومنها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية، وعرض برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، وكذلك الطلاب الدوليين الوافدين، والجهود الجارية في هذا الصدد لإنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المتحققة في هذا الإطار، فضلًا عن عرض تطورات تفعيل مبادرة "تحالف وتنمية" وتعزيز التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة، وعرض تطورات مبادرة "بنك المعرفة المصري" للمساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، وتعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الإمكانات الهائلة لرأس المال البشري في مصر.

كما تم إلى عرض جهود تطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة أعدادها، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية على أعلى المستويات وتقديم خدمات علاجية حديثة، بجانب التأكيد على أهمية توفير كافة سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة في مجال التعليم العالي، وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليميًا ودوليًا، والسعي لتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجامعي المتميز، سواء من خلال الجامعات المصرية المتنوعة أو عن طريق التوسع في إقامة فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المرتفع في مصر.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع الدكتور أيمن عاشور لاستعراض خطة تطوير مستشفيات "قصر العيني" التابعة لجامعة القاهرة، حيث يسهم المشروع في تقديم خدمات طبية متميزة لما يزيد على مليوني مواطن سنويًا على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا عرض مقترح توفير أرض جديدة لاستيعاب الأعداد الجديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة حلوان.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أيمن عاشور مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس حرم رائد لجامعة إكستر البريطانية في مصر؛ هو الأول من نوعه في القارة الإفريقية لمجموعة راسل البريطانية للجامعات.

والتقى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، عددًا من الناشرين من دور النشر الدولية، وتم التأكيد على أهمية التعاون بين بنك المعرفة المصري ودور النشر الدولية.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين بنك المعرفة المصري من جانب، وكل من اتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، كل على حدة، بهدف توسيع مظلة خدمات بنك المعرفة المصري إقليميًا.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أيمن عاشور مراسم توقيع عدد من عقود تدويل خدمات بنك المعرفة المصري، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة من الناشرين الدوليين، وذلك بما يتيح لبنك المعرفة تقديم خدمات الناشرين للجهات والهيئات والجامعات خارج مصر، وتضمنت مراسم التوقيع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الناشر الدولي Elsevier عن إطلاق مؤشر المعرفة المصري، وهو أداة تحليلية رائدة تهدف إلى تقييم الأداء البحثي في مصر بشكل شامل ودقيق يضم لأول مرة مجمل المخرجات البحثية المصرية المنشورة محليًا ودوليًا، فضلا عن انفراده بتقييم الأبحاث والدوريات العلمية المنشورة باللغة العربية لأول مرة بنفس المعايير والمقاييس الدولية، وهو ما يدعم الأبحاث في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

ونيابة عن رئيس مجلس الوزراء، شارك الدكتور أيمن عاشور في فعاليات حفل "ختام عام الشراكة المصرية الصينية" والذي نظمته سفارة الصين الشعبية، وأعرب الوزير عن فخره العميق بالشراكة المتميزة بين البلدين، وحرصه الدائم على تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وشهد الدكتور أيمن عاشور حفل تدشين العقار الجيني لمرضى التليف الكيسي (TRIKAFTA) لأول مرة بجمهورية مصر العربية، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين كليتي طب جامعة عين شمس وجامعة الزقازيق في مجال زراعة الكبد من متبرعين أحياء، بالإضافة إلى افتتاح مشروعات جديدة بالمدينة الطبية لجامعة عين شمس بعد تطويرها.

وشهد وزير التعليم العالي ورشة عمل خاصة بتصنيف QS العالمي، وتم استعراض الجهود التي يمكن أن تبذلها الجامعات للحصول على مراكز متقدمة داخل التصنيف، وأبرز المؤشرات التي تساعد على التقدم في التصنيفات، والتعرف على معايير تقييم الجامعات، وأفضل الممارسات لتصنيف QS في العالم والمنطقة العربية، وعرض ترتيب الجامعات المصرية مقارنة بنظيراتها الدولية، وإبراز نقاط القوة لدى الجامعات المتصدرة في مقدمة التصنيف.

وترأس الدكتور أيمن عاشور الاجتماع الأول للدورة الجديدة للجان قطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات (الدورة 2025 - 2028)؛ لمناقشة خطة أداء لجان قطاع المجلس خلال الفترة القادمة، في ضوء تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة برنامج (مصر GATE "نبوغ")، الذي يهدف إلى إعداد وتجهيز الأطفال والشباب الموهوبين تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلال التعاون مع جهات ووزارات متعددة، ويربط البرنامج طلاب المدارس الموهوبين بالجامعات والمعاهد المصرية في مرحلة مبكرة، وكذلك يعمل على تجهيزهم وتزويدهم بالمهارات العلمية والإبداعية للدراسة والبحث العلمي بالجامعات والمعاهد المصرية، فضلا عن إتاحة فرص تعليمية للطلاب ذوي القدرات العالية في عدة مجالات، ويستهدف تحديد الأطفال ذوي القدرات العالية والأداء الاستثنائي في مختلف المجالات.

وترأس الوزير اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بتشكيله الجديد، وناقش المجلس أبرز البرامج والأنشطة التي نفذها الصندوق خلال عام 2024، والأنشطة المخطط لها خلال العام الجديد 2025، بالإضافة إلى إستراتيجية الصندوق حتى عام 2030، التي تستهدف الطلاب في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، بالإضافة إلى رواد الأعمال والباحثين.

والتقى الدكتور أيمن عاشور بمديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، وبحث اللقاء تنسيق الجهود في مجالات البحث والابتكار، والتدريب الفني والتوجيه المهني، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، ودعم تنفيذ مبادرة "العلم المفتوح" في مصر، وبحث تعزيز جهود التحول الرقمي في توفير المواد العلمية المصرية على شبكة الإنترنت، فضلًا عن بحث سبل التعاون في تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة المشتركة والتعاون في الأحداث الهامة التي تنظمها المنظمة خلال العام الجاري.

وترأس وزير التعليم العالي وفدًا رفيع المستوى من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتفقد معبر رفح الحدودي، وذلك في إطار الاطمئنان على استعدادات المعبر لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجاءت الزيارة عقب نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما ترأس الدكتور أيمن عاشور الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وناقش المجلس الخطة التنفيذية لتقديم الخدمات الطبية لأهالي غزة، والتي تشمل مراحل محددة لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، ومتابعة جاهزية مستشفيات الجامعات في إقليم القناة للتعامل مع الحالات المعقدة، وتجهيز أطقم طبية من أعضاء هيئة التدريس للتدخل الطبي الفوري وتقديم الدعم للمستشفيات في شمال سيناء ومدن القناة.

كما عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع الكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية في مقر كلية الطب بجامعة العريش، وتم التأكيد على إعداد خطة شاملة لتقديم كافة الخدمات الطبية لأشقائنا في غزة، حيث تركز هذه الخطة على تلبية احتياجاتهم وتوفير الدعم اللازم، وتم استعراض خطة تقديم الخدمات الطبية والصحية لأهالي غزة.

وأشار التقرير إلى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الوزراء والسفراء والمسئولين الأجانب ووفود الجامعات الأجنبية؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس اعتمد قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء فرع لجامعة القاهرة بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس اعتمد قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

واعتمد المجلس قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بدولة ماليزيا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووافق المجلس على استكمال إجراءات تخصيص مساحة 49310 متر مربع لإنشاء المجمع المتكامل للجامعات بمنطقة الجامعات المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مقر المجلس الأعلى للجامعات.

واعتمد المجلس قائمة الجامعات التي سيتم فتح باب الترشح لاختيار رؤساء الجامعات بها وهي: جامعة بني سويف وجامعة كفر الشيخ وجامعة مطروح وجامعة العريش وجامعة الغردقة.

واعتمد المجلس دليل الهوية البصرية لجامعة بنها.

وتابع المجلس جهود الجامعات المصرية لخدمة أهالي غزة منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن، وتضمن التقرير عرض الخدمات التي قدمتها الجامعات، ومنها تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية، وإطلاق القوافل الطبية وجمع التبرعات وتوفير الأدوية لصالح أهالي غزة، وإطلاق حملات للتبرع بالدم، ودعم مرافقي الحالات المُصابة، وإطلاق مبادرات لدعم الطلاب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتوفير أطباء على المنفذ الحدودي للمساهمة في علاج المصابين.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، بشأن دور الجامعات كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة بدءًا من مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية وتمهيدًا لإطلاق المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" والسياسة الوطنية للابتكار خلال شهر فبراير القادم؛ بهدف توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية اتساقًا مع مستهدف الجامعات لدعم الإستراتيجيات الوطنية، وتضمن العرض كذلك مناقشة الملامح النهائية لإستراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما يعزز جودة الحياة والنمو وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا.

كما استمع المجلس إلى عرض قدمته السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حول أهداف ورؤى وإستراتيجيات التحالف لتحقيق تكامل وتكوين قاعدة بيانات للمتطوعين ومساعدتهم وتشجيعهم على التطوع وإنشاء مظلة فعالة لجميع كيانات الخدمة المجتمعية، كما تم استعراض جهود التحالف خلال السنوات الثلاث الماضية، والأهداف الإستراتيجية للتحالف والتي تشمل تعزيز مفهوم التطوع والمشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة وتعظيم الموارد واستدامتها، وحوكمة العمل الأهلي التنموي وتوحيد قواعد البيانات.

كما استعرض حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، مشروع منصة "إنسان" التفاعلية للتطوع، والتي تُعد أول وأكبر منصة إلكترونية تفاعلية متكاملة في مصر للعمل التطوعي، لتوفير بيئة تفاعلية فعالة لربط المتطوعين بمختلف الفرص والمبادرات التطوعية التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بالتعاون المثمر مع الجامعات المصرية، ودور الشباب الجامعي في دعم العمل التطوعي، وأهمية استمرار استغلال طاقاتهم في دعم العمل التطوعي ومساندة جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشهد الاجتماع الاستماع إلى رؤى رؤساء الجامعات لتفعيل دور طلاب الجامعات في دعم العمل الأهلي خلال الفترة القادمة، وتم الاتفاق على التنسيق من خلال أمانة المجلس الأعلى للجامعات والأمانة الفنية للتحالف خلال الفترة القادمة، لوضع الآليات التنفيذية لبرامج التعاون الشاملة بين الجامعات والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الفترة القادمة.

وقدم الدكتور سيريل كلارك، النائب التنفيذي للرئيس والمدير الأكاديمي لجامعة فيرجينيا تك، عرضًا حول رؤية الجامعة للتعاون العابر للحدود، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم 280 برنامجًا للبكالوريوس والدراسات العليا والمهنية، وتضم أكثر من 38 ألف طالب جامعي ودراسات عليا، و2575 عضوًا لهيئة التدريس، وتبلغ نفقات الأبحاث نحو 419 مليون دولار، وهي من أعلى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الإنفاق على الأبحاث، وتهتم بنظام التعليم العابر للحدود، وتعظيم تعزيز التعلم والاكتشاف بين التخصصات المختلفة، والتعليم والتدريب للدراسات العليا القائم على البحث العلمي، واهتمام الجامعة بتهيئة بيئة تعليمية متميزة.

كما استمع المجلس إلى عرض حول المنصة الإلكترونية لأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية، وتهدف المنصة إلى عرض كافة أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية في صورة بيانات إحصائية، وملفات كاملة، وتشمل الأنشطة التي قامت الجامعات بتنفيذها سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع جامعات أخرى من خلال التحالفات الإقليمية أو مع شركاء الصناعة، وغيرها من الجهات في الإقليم، وتهدف هذه الأنشطة إلى النهوض بالمجتمع المحيط بالجامعة في مختلف المجالات، مثل إطلاق القوافل التنموية الشاملة، وتنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية لمواجهة الأفكار المتطرفة، ومحاربة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومعاونة ذوي الهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المشكلات المجتمعية والبحث عن الحلول الممكنة والعمل على تنفيذها وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات، وتعرض هذه الأنشطة والفعاليات لتكون تحت نظر القيادات الجامعية والجهات المعنية ومتخذي القرار.

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