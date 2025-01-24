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الشبورة المائية تجبر قائدي القطارات على تخفيض السرعة - أخبار كلمتك

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الشبورة المائية تجبر قائدي القطارات على تخفيض السرعة - أخبار كلمتك

الشبورة المائية تجبر قائدي القطارات على تخفيض السرعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 10:35 صباحاً -  قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية، تخفيض سرعة القطارات خلال الفترة الصباحية، اليوم الجمعة، وذلك بسبب انتشار الشبورة المائية، الأمر الذى يحجب الرؤية ويعيقها  خاصة بالقرب من المزلقانات. 

وتقرر تخفيض السرعة من 120 كيلو فى الساعة إلى 40 و60 كيلو حسب الموقع ومستوى الرؤية، وذلك لضمان سلامة حركة النقل والركاب على طول الخطوط. 

على صعيد آخر اعتذرت  الهيئة القومية للسكك الحديدية، لجمهور الركاب بسبب التأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم على كافة الخطوط والتي أرجعتها لأعمال الصيانة والشبورة المائية. 

توقعت الهيئة تراجع  معدل تأخيرات القطارات اليوم، بالتزامن مع حالة  الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها البلاد مؤخرا.

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، أكثر من 55  دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى بسبب الشبورة الضبابية، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 100 دقيقة.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية  إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 20  دقيقة

 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 50 دقيقة 

أسيوط / أسوان 50 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 85  دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45  دقيقة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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