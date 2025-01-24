جوارديولا يكشف مفاجأة لـ عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 03:15 مساءً - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، وجود الثلاثي عمر مرموش، خوسانوف، وكلمتكر ريس، في قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي بسبب عدم توفر بعض اللاعبين.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي غدا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن مانشستر سيتي عن التعاقد مع عمر مرموش أمس قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني وقد يكون غدا الظهور الأول له بقميص السيتي.

وأشار جوارديولا إلى أن خوسانوف يمتلك الاستقرار والجودة، لكنه يواجه صعوبة في التواصل مع زملائه بسبب عدم إجادته للغتين الإنجليزية والفرنسية.

أما كلمتكر ريس، فقد أكد جوارديولا أن اللاعب ما زال يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يستقر في الفريق.

هذه التصريحات تأتي في سياق استعدادات مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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