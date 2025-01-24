أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري» - أخبار كلمتك

أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحياتنا ناس هما الأساس».. رسالة من محمد إمام لـ عمرو دياب في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحياتنا ناس هما الأساس».. رسالة من محمد إمام لـ عمرو دياب في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشوار جروس مع الزمالك قبل مواجهة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

مشوار جروس مع الزمالك قبل مواجهة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

بعد إصابته بالصليبي، تعرف على مشوار حمزة المثلوثي مع الزمالك - أخبار كلمتك

بعد إصابته بالصليبي، تعرف على مشوار حمزة المثلوثي مع الزمالك - أخبار كلمتك

جوارديولا يكشف مفاجأة لـ عمر مرموش - أخبار كلمتك

جوارديولا يكشف مفاجأة لـ عمر مرموش - أخبار كلمتك

محمد رياض: الانتهاء من تصوير دوري في قلع الحجر قريبا - أخبار كلمتك

محمد رياض: الانتهاء من تصوير دوري في قلع الحجر قريبا - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات على سوريا وكبح نفوذ روسيا - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات على سوريا وكبح نفوذ روسيا - أخبار كلمتك

أنشيلوتي يرد على تجهيز السعودية 300 مليون دولار للتعاقد فينيسيوس - أخبار كلمتك

أنشيلوتي يرد على تجهيز السعودية 300 مليون دولار للتعاقد فينيسيوس - أخبار كلمتك

عاجل؛مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عدد من المتهمين بقضايا اغتصاب اطفال في عدن - أخبار كلمتك

عاجل؛مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عدد من المتهمين بقضايا اغتصاب اطفال في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

جوارديولا يكشف مفاجأة لـ عمر مرموش - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جوارديولا يكشف مفاجأة لـ عمر مرموش - أخبار كلمتك

جوارديولا يكشف مفاجأة لـ عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 03:15 مساءً - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، وجود الثلاثي عمر مرموش، خوسانوف، وكلمتكر ريس، في قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي بسبب عدم توفر بعض اللاعبين.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي غدا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن مانشستر سيتي عن التعاقد مع عمر مرموش أمس قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني وقد يكون غدا الظهور الأول له بقميص السيتي.

وأشار جوارديولا إلى أن خوسانوف يمتلك الاستقرار والجودة، لكنه يواجه صعوبة في التواصل مع زملائه بسبب عدم إجادته للغتين الإنجليزية والفرنسية.

أما كلمتكر ريس، فقد أكد جوارديولا  أن اللاعب ما زال يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يستقر في الفريق.

هذه التصريحات تأتي في سياق استعدادات مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مانشستر يونايتد يتخطى عقبة جلاسكو رينجرز الإسكتلندي بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق