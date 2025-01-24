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مشاهير العرب - «بحياتنا ناس هما الأساس».. رسالة من محمد إمام لـ عمرو دياب في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «بحياتنا ناس هما الأساس».. رسالة من محمد إمام لـ عمرو دياب في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحياتنا ناس هما الأساس».. رسالة من محمد إمام لـ عمرو دياب في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 03:16 مساءً - وجه الفنان محمد إمام، رسالة للفنان عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، اليوم الجمعة.

وشارك محمد إمام، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» صورة تجمعه بالفنان عمرو دياب في أحدث ظهور لهما، معلقا قائلا: «في حياتنا ناس هما الأساس، حقيقي شكرا من هنا لبكرة».

آخر أعمال محمد إمام

ويشار إلى، أن آخر أعمال محمد إمام مسلسل «كوبرا» الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، بالتعاون مع عدد كبير من النجوم.

مسلسل كوبرا، شارك في بطولته كل من: محمد إمام، مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد.

أحداث مسلسل كوبرا

وتضمنت مسلسل «كوبرا» أحداثًا درامية شعبية، حول محمد إمام «كوبرا» ويقوم بدور صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، ويتعرض للعديد من المشكلات والعقبات في حياته.

ومع توالي أحداث المسلسل تزداد الحلقات إثارة وتشويقًا، حيث يواجه مواقف غريبة، تضعه في صراع ما بين الخير والشر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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