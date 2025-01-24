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مشوار جروس مع الزمالك قبل مواجهة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

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مشوار جروس مع الزمالك قبل مواجهة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

مشوار جروس مع الزمالك قبل مواجهة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 03:15 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره الجونة، يوم الاثنين المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز. 

وتعاقد الزمالك مع السويسري كريستيان جروس لتولي مهمة تدريب الفريق الأول خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز. 

وفي السطور التالية نعرض مشوار السويسري كريستيان جروس مع الزمالك. 

أرقام جروس مع الزمالك 

وقاد جروس الزمالك في 9 مباريات في جميع البطولات خلال 39 يوما. 

حقق الزمالك تحت قيادة جروس، الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 3، فيما تلقى هزيمة واحدة. 

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على إستاد القاهرة الدولي. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

فيما انتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 لمودرن، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

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ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد  17 نقطة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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