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الرياضة - 12:56 - ارتفاع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:56 - ارتفاع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - ارتفاع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 12:56 مساءً - واصل سعر الذهب ارتفاعه بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2025، في محلات الصاغة المختلفة ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيهًا للبيع، 3825 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم، سجل نحو 4400 جنيه للبيع، 4371.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم، سجل نحو 4033.25 جنيهًا للبيع، 4007.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم، سجل نحو 3850 جنيهًا للبيع، و3825 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة، سجل نحو 3300 جنيهًا للبيع، و3278.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة، سجل نحو 2566.75 جنيهًا للبيع، و2550 جنيهًا للشراء.

بعد تثبيت الفائدة.. سعر الذهب الآن في سوق الصاغة
سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الجمعة، سجل نحو 2200 جنيه للبيع، و2185.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الجمعة، سجل نحو 1650 جنيه للبيع، و1639.25 جنيه للشراء.

كم وصل سعر الذهب عيار 21 الآن
سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، سجل نحو 30800 جنيها للبيع، و30600 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة، سجل نحو 2773.99 دولار للبيع، و2773.72 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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