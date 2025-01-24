الرياضة - 12:56 - ارتفاع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 12:56 مساءً - واصل سعر الذهب ارتفاعه بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2025، في محلات الصاغة المختلفة ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيهًا للبيع، 3825 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم، سجل نحو 4400 جنيه للبيع، 4371.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم، سجل نحو 4033.25 جنيهًا للبيع، 4007.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم، سجل نحو 3850 جنيهًا للبيع، و3825 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة، سجل نحو 3300 جنيهًا للبيع، و3278.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة، سجل نحو 2566.75 جنيهًا للبيع، و2550 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الجمعة، سجل نحو 2200 جنيه للبيع، و2185.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الجمعة، سجل نحو 1650 جنيه للبيع، و1639.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، سجل نحو 30800 جنيها للبيع، و30600 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة، سجل نحو 2773.99 دولار للبيع، و2773.72 دولار للشراء.