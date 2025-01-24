وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا - أخبار كلمتك

قبل صدام الليلة، تاريخ مواجهات مصر وسلوفينيا في بطولات العالم لليد - أخبار كلمتك

قبل صدام الليلة، تاريخ مواجهات مصر وسلوفينيا في بطولات العالم لليد - أخبار كلمتك

موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

تحرك عسكري للحوثيين استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

تحرك عسكري للحوثيين استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

مواطنون بعدن يناشدون بتخفيض أسعار البترول - أخبار كلمتك

مواطنون بعدن يناشدون بتخفيض أسعار البترول - أخبار كلمتك

عرض عسكري في مأرب استعدادا لهذا الامر - أخبار كلمتك

عرض عسكري في مأرب استعدادا لهذا الامر - أخبار كلمتك

حالات اغماء بصفوف المواطنين بمنفذ الوديعة وسيارات الاسعاف تهرع للمكان(صورة) - أخبار كلمتك

حالات اغماء بصفوف المواطنين بمنفذ الوديعة وسيارات الاسعاف تهرع للمكان(صورة) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

وفد عسكري سعودي يناقش وقف الحرب في اليمن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وفد عسكري سعودي يناقش وقف الحرب في اليمن - أخبار كلمتك

وفد عسكري سعودي يناقش وقف الحرب في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 12:12 مساءً - كلمتك/خاص:

قال مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن انه عقد إجتماعاً مع ممثلين عن قيادة القوات المشتركة في لجنة التنسيق العسكري السعودية في الفترة من 21 إلى 23 يناير في عمان لمناقشة جوانب مختلفة من التخطيط اللازم لتحقيق وقف إطلاق للنار والحفاظ عليه.


وبحسب بلاغ صحفي صادر عن المكتب فان الاجتماع يعد جزءًا من جهود مكتب المبعوث الخاص المستمرة في العمل على المسار الأمني. ويأتي هذا الإجتماع بعد اجتماع سابق في ديسمبر من العام الماضي مع ممثلين عن لجنة التنسيق العسكري التابعة للحكومة اليمنية. ومنذ الهدنة التي استمرت ستة أشهر في عام 2022، كانت جهود وفود لجنة التنسيق العسكري، والتي ييسرها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، محورية في جهود خفض التصعيد بين الأطراف.

 

وركزت المناقشات على تبادل وجهات النظر حول السياق الأمني الحالي في اليمن والمنطقة، فضلاً عن الأولويات التي يجب معالجتها قبل الشروع في عملية وقف إطلاق النار بما في ذلك تدابير بناء الثقة بين الأطراف.


وقال سرحد فتاح، نائب رئيس البعثة إلى اليمن، خلال الاجتماع: "إن مكتب المبعوث الخاص يعمل بشكل حثيث مع جميع الجهات الفاعلة لوضع الأساس لوقف إطلاق النار بما لا يشكل مجرد توقف مؤقت للقتال، بل خطوة نحو عملية سلام مستدامة. ونحن نعمل بشكل لصيق مع جميع أصحاب المصلحة لمعالجة المتطلبات الضرورية للسلام وضمان أن تؤدي عمليات وقف إطلاق النار المستقبلية إلى حوار سياسي هادف وإغاثة إنسانية".

 

وتشكل هذه المناقشات جزءًا من سلسلة من الجلسات المقدمة للوفود المشاركة في لجنة التنسيق العسكري والتي يسرها خبراء دوليون رائدون في مجال وقف إطلاق النار.

 

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

عرض عسكري في مأرب استعدادا لهذا الامر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق