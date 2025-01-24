الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى باردة نسبياً في مرتفعات الجوف، مأرب، المحويت، إب، تعز، لحج، أبين، الضالع، شبوة، حضرموت والمهرة وأجزاء من المناطق الصحراوية.

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 2.5، البيضاء: 3.3، صنعاء: 4، عمران: 4.5، سيئون: 9.9 درجات مئوية.

وحث المركز المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر على أخذ الاحتياطات من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.