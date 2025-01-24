وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا - أخبار كلمتك

قبل صدام الليلة، تاريخ مواجهات مصر وسلوفينيا في بطولات العالم لليد - أخبار كلمتك

قبل صدام الليلة، تاريخ مواجهات مصر وسلوفينيا في بطولات العالم لليد - أخبار كلمتك

موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

تحرك عسكري للحوثيين استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

تحرك عسكري للحوثيين استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

مواطنون بعدن يناشدون بتخفيض أسعار البترول - أخبار كلمتك

مواطنون بعدن يناشدون بتخفيض أسعار البترول - أخبار كلمتك

عرض عسكري في مأرب استعدادا لهذا الامر - أخبار كلمتك

عرض عسكري في مأرب استعدادا لهذا الامر - أخبار كلمتك

حالات اغماء بصفوف المواطنين بمنفذ الوديعة وسيارات الاسعاف تهرع للمكان(صورة) - أخبار كلمتك

حالات اغماء بصفوف المواطنين بمنفذ الوديعة وسيارات الاسعاف تهرع للمكان(صورة) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 12:12 مساءً - كلمتك/ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى باردة نسبياً في مرتفعات الجوف، مأرب، المحويت، إب، تعز، لحج، أبين، الضالع، شبوة، حضرموت والمهرة وأجزاء من المناطق الصحراوية.

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 2.5، البيضاء: 3.3، صنعاء: 4، عمران: 4.5، سيئون: 9.9 درجات مئوية.

وحث المركز المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر على أخذ الاحتياطات من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عاجل: نجاة ضابط أمن من محاولة اغتيال في لحج - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق