مشاهير العرب - «كنت بلحن باسم مستعار».. حميد الشاعري يكشف كواليس فترة توقفه عن العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 08:31 صباحاً - كشف الفنان حميد الشاعري، عن كواليس حياته خلال الفترة التي توقف فيها عن ممارسة العمل الموسيقي، مشيرا إلى أنه كان يلحن أغاني تحت اسم مستعار، وليس باسمه.

وقال الشاعري، في تصريحات لـ برنامج «ضيفي»، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عبر قناة «الشرق»: «فيه فترة كنت موقوف فيها ولحد دلوقتي مش عارف السبب، وكنت بلحن أغاني وبتنزل باسم مستعار أنا كنت مخترعه، ومن تلك الأغاني أغنية صبري عليك طال، ولكن بعدين غيرتها خليتها باسمي الحقيقي».

أحدث أعمال حمدي الشاعري

وعلى صعيد آخر كشف الفنان حميد الشاعري، عن تعاونه على عمل فني جديد مع مطرب الراب توليت.

ونشر الشاعري، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» مقطع فيديو له يجمعه بـ توليت، يظهر خلاله داخل استديو موسيقي، ومن المتوقع تحضير ديتو غنائي جديد، أو تعاون بينهما.

آخر أعمال توليت

وكانت آخر أعمال توليت، في عالم الراب، طرحه لأغنية «ما تيجي أعدي عليكي» التي حققت نجاحا كبيرا، حيث نالت إقبال قطاع كبير من الجمهور.

وتضمنت كلمات أغنية ما تيجي أعدي عليكي لـ توليت، الآتي: «بيسألوني عليه، مش بيظهر ليه، حبي زي الشمس، وإنتي القمر بالليل، ماتيجي اعدي عليكي، سيبي كل حاجة بعدين، حبيبي مافيش وقت، كل يوم بيعدي خسارة علينا، ده شئ مش عادي، من يوم ما شوفتك وإنتي مافارقتيش بالي، وياريت تفهمي، برغم تُقلك هفضل أنا بعيد تاني، حبيبي ماتيجي نتوه نروح لبعيد، ونبعد عن عيون الناس، نشوف الدنيا بقى ونطير، مانحسبهاش وساعات بنطق كلام وأقصد كلام تاني، بس معاها كل إللي جوايا على لساني».