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ترامب: سنحصل على جرينلاند، وكندا ليست مستقلة - أخبار كلمتك

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ترامب: سنحصل على جرينلاند، وكندا ليست مستقلة - أخبار كلمتك

ترامب: سنحصل على جرينلاند، وكندا ليست مستقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 07:00 صباحاً - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستحصل حتما على جزيرة جرينلاند التابعة حاليا لمملكة الدنمارك.

ونقل البيت الأبيض عن ترامب قوله للصحفيين: "أعتقد أننا سنتمكن من حل قضية جرينلاند. أعتقد أننا سنحقق ذلك. وأعتقد أن شعب جرينلاند يريد أن يكون معنا. أعتقد أننا سنحصل عليها. يعيش في جرينلاند 55 ألف شخص، وهم يريدون العيش معنا. أنا حقا لا أعرف ما الذي تطالب به الدنمارك هنا. هي سترتكب عملا عديم الودية تماما، إذا لم تسمح بحدوث هذا الأمر [انضمام جرينلاند إلى الولايات المتحدة].

ويزعم ترامب بأن اهتمامه بجرينلاند لا ينبع من المصالح الأمريكية البحتة، بل من الرغبة في "حماية العالم الحر".
وأضاف ترامب: "تجوب هناك سفن روسية، وهناك سفن صينية، وهناك سفن من جميع أنحاء العالم. هذا الوضع ليس بالجيد. أعتقد أننا سنحصل على جرينلاند، لأن الحديث هنا عن حرية العالم. يمكننا ضمان الحرية في حين لا تستطيع الدنمارك ذلك. قبل أسبوعين قاموا بتشكيل مجموعتين من الكلاب هناك. يظنون أن ذلك سيحمي الجزيرة".

وفي 10 يناير، وافقت الأحزاب البرلمانية في الدنمارك على نية الحكومة زيادة وجودها في القطب الشمالي، ووافقت على تخصيص أكثر من ملياري دولار لذلك.
وأعرب ترامب عن ثقته في أن كندا، تعتمد على الولايات المتحدة وترتبط بها بشكل تام، وبالتالي لا يمكن أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة.

وقال الرئيس الأمريكي: "نحن نخسر 250 مليار دولار سنويا في كندا. لو أوقفنا ذلك في يوم واحد فلن تبقى كندا موجودة كدولة مستقلة.

وزعم ترامب بأن كندا "استغلت الولايات المتحدة لمصلحتها الخاصة على مدى سنوات طويلة".

وأضاف: "لن نسمح باستمرار هذا الأمر لاحقا. فبدون دعمنا، لن يكون لكندا وجود حقيقي".

ويذكر أن ترامب ذكر فكرة أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة، بشكل علني من قبل، ولكن تم رفضها باستمرار من قبل الجانب الكندي، الذي أكد على استقلالها وهويتها الوطنية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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