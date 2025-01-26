حملة اعتقالات جديدة ضد الأمم المتحدة في صنعاء الليلة(اسماء) - أخبار كلمتك

افادت مصادر بارتفاع عدد المعتقلين حتى مساء اليوم السبت إلى (22 معتقلا).

واشارت الى ان حملة الاعتقالات التي بدأها الحوثيون منذ الخميس الماضي، لا تزال مستمرة، وتجري في ظروف وحشية.

واكدت بان المعتقلين هم من العاملين في كلا من:

برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

أحد برامج التنمية البريطانية.

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (US