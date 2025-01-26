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حملة اعتقالات جديدة ضد الأمم المتحدة في صنعاء الليلة(اسماء) - أخبار كلمتك

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حملة اعتقالات جديدة ضد الأمم المتحدة في صنعاء الليلة(اسماء) - أخبار كلمتك

حملة اعتقالات جديدة ضد الأمم المتحدة في صنعاء الليلة(اسماء) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 26 يناير 2025 01:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

افادت مصادر بارتفاع عدد المعتقلين حتى مساء اليوم السبت إلى (22 معتقلا).
واشارت الى ان حملة الاعتقالات التي بدأها الحوثيون منذ الخميس الماضي، لا تزال مستمرة، وتجري في ظروف وحشية.
واكدت بان المعتقلين هم من العاملين في كلا من:

برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
أحد برامج التنمية البريطانية.
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (US

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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